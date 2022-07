Calciomercato Roma, Zaniolo non si allena: aumenta la tensione

Calciomercato Roma, Zaniolo allo scoperto: secondo quanto riportato da Repubblica la rottura sarebbe definitiva

Nicolò Zaniolo è al centro dei discorsi giallorossi da molto tempo. Troppo. Perché ancora non si capisce quale potrebbe essere il futuro dell’eroe di Tirana, di colui che con una zampata nel primo tempo ha regalato alla formazione di Mourinho la Conference League. Parliamoci chiaro: Pinto, con i soldi che potrebbero arrivare da un suo addio finanzierebbe gli altri colpi in entrata. Ma al momento, così come spiegato anche dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, l’offerta della Juventus non c’è.

Insomma, un tira e molla nel giorno in cui la squadra è partita alla volta del Portogallo per la seconda parte del ritiro. Zaniolo – a differenza di Kluivert – è salito sull’aereo con i compagni. Ma Repubblica ha svelato che il clima è tutt’altro che disteso.

Calciomercato Roma, Zaniolo non si allena

Non si sarebbe allenato questa mattina Nicolò al centro sportivo Fulvio Bernardini nell’ultimo allenamento prima di prendere l’aereo. Una rottura inequivocabile a quanto pare che dovrebbe quindi portare ad una cessione. Ma se la Juve non affonda, nessuno in questo momento può davvero riuscire a prendere Nicolò. In ogni caso, la scelta di questa mattina, sarebbe d’iniziativa di Zaniolo, che lo avrebbe comunicato direttamente allo staff medico e che di conseguenza ne mette a rischio anche la presenza domani nella gara contro il Sunderland, seconda amichevole precampionato. Nicolò, ricordiamo, ha saltato già la prima.

Si alza insomma la tensione dentro Trigoria, con un problema importante di gestione che lo Special One non avrebbe mai voluto affrontare. Invece, al momento, è così. Molti si capirà dai prossimi giorni e anche dall’amichevole di domani. Che diventa ovviamente sempre più “interessante”.