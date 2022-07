Calciomercato Roma, Zazzaroni su Mourinho: “Non lo ha mai chiesto”

Calciomercato Roma, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha svelato il pensiero di José Mourinho: “Non lo ha mai chiesto”

Stamattina il Corriere dello Sport ha aperto il giornale con le parole di José Mournho che hanno acceso un poco di polemica per il calciomercato della Roma. Il tema del giorno, ovviamente, mentre la squadra è in partenza alla volta del Portogallo per la seconda parte del ritiro precampionato. Non è partito Kluivert, come vi abbiamo raccontato prima: una sua cessione quindi appare in vista.

Intervenuto comunque al programma Tutti Convocati di Radio 24, a fare di nuovo il punto sulla questione Mourinho, mettendoci in mezzo anche quella relativa a Zaniolo e anche a Dybala, ci ha pensato il direttore del quotidiano romano Ivan Zazzaroni. Che ha svelato qual è il pensiero di Mourinho: “Si era già capito che Mou è insoddisfatto dal mercato e ieri l’ha detto al nostro cronista. Lui vuole Dybala, lo ha fatto capire e anche con Zaniolo non ha mai chiesto la cessione“. Insomma, lo Special One, a quanto pare, lo terrebbe Nicolò, soprattutto dopo che il numero 22 gli ha regalato la Conference League.

Calciomercato Roma, le parole di Zazzaroni

Il tema poi è stato quello di una cessione di Zaniolo che rimane comunque nell’ordine delle cose, soprattutto se la Juventus, la squadra che sembra davvero intenzionata a prenderlo, si presentasse con la giusta offerta. Che al momento non c’è stata. “Non c’è, ad ora, un’offerta della società bianconera – ha spiegato ancora Zazzaroni – e l’unico modo che hanno per prenderlo è con la formula dello scambio con Arthur che però ha un ingaggio di 8 milioni di euro”. Insomma, sono importanti le novità attorno a Zaniolo ma anche per Dybala. Che per forza di cose rimane nel mirino della Roma.