Calciomercato Roma, Dybala rompe il silenzio

Calciomercato, ancora tutto da chiarire il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è svincolato dopo sette anni alla Juventus

E’ dai mesi primaverili, quando era ormai palese che il calciatore non avrebbe rinnovato con i bianconeri, che si cerca la soluzione all’enigma Dybala. L’attaccante argentino è tuttora svincolato a parametro zero e manca appena un mese dall’inizio della Serie A. La Roma ha raggiunto il Portogallo per la tournée di amichevoli estive e a metà agosto debutterà sul campo della Salernitana. La Joya è ancora senza contratto, ed è lo stesso attaccante a rompere il silenzio, direttamente dagli Stati Uniti.

Il futuro della Joya continua ad essere un rebus. Diverse settimane fa il suo approdo all’Inter sembrava imminente, poi la firma è stata congelata ed è tuttora in stand-by l’affare a parametro zero. Con il campionato che si avvicina, e tutte le squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione, sorprende vedere ancora la Joya senza contratto. Dopo sette anni alla Juventus il suo futuro è tutto da scrivere, dallo stallo venutosi a creare con l’Inter sta tentando di inserirsi anche la Roma. Le altre opzioni in Serie A sembrano essersi raffreddate, parliamo delle piste Napoli e Milan.

Calciomercato, Dybala rompe il silenzio dagli USA

La punta argentina, ancora senza squadra, ha parlato alla stampa statunitense, ecco quanto dichiarato dall’ex Juventus: “Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere in una squadra così importante, che era già consolidata e ha continuato ad esserlo anche negli anni successivi“. Non manca un pizzico di malinconia nelle parole della punta argentina, che traccia un bilancio finale della sua parentesi alla Juventus: “Sono contento per quello che la Juve mi ha dato, per i giocatori con cui ho giocato, per la gente con cui ho vissuto. A Torino ho conosciuto calciatori incredibili e mi è stata data così anche la possibilità di giocare nella Nazionale. Per la mia vita e per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore“. Un addio che ha toccato i sentimenti di Dybala, ora non resta che sciogliere le riserve sul suo futuro e firmare un nuovo contratto, con la suggestione Roma che rimane sullo sfondo. A riportare la notizia il sito Calciomercato.it