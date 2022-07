Calciomercato Roma, bomba Dybala: offerta aumentata

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa è in Portogallo per la preparazione estiva e le attenzioni si concentrano anche sulla suggestione Dybala.

Dopo il 5-0 rifilato al Trastevere, in una Trigoria blindata da sguardi indiscreti, la Roma vince anche la seconda amichevole della preparazione estiva. I giallorossi si sono imposti per 2-0 sul Sunderland, squadra inglese promossa in Championship la scorsa stagione, da registrare il ritorno in campo ed al gol di Nicolò Zaniolo. Il numero 22, match winner della finale di Conference League, è ancora una volta al centro dei rumors di calciomercato. La Juventus sembra sempre più vicina all’affondo finale, gran parte delle strategie future di Tiago Pinto dipendono dal destino immediato del numero 22. Mentre sul fronte delle entrate il nome che stuzzica le fantasie è ancora una volta quello di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Radio Radio e la bomba Dybala: offerta aumentata

Il futuro dell’ex attaccante della Juventus è ancora un rebus. Secondo quanto rilanciato su Twitter da Ilario Di Giovambattista (Radio Radio) i giallorossi stanno tentando il sorpasso finale per la firma della Joya. Sarebbe lui il desiderio numero uno per Josè Mourinho, che sogna di vederlo al fianco di Tammy Abraham nell’attacco della Roma della prossima stagione. Ecco quanto scritto dallo speaker radiofonico: “La Roma vuole Paulo Dybala da affiancare a Tammy Abraham. #Mou desidera formare questa coppia. Per convincere l’ex #Juventus anche in parola con l’#Inter arriva ad offrire 7mln anno per 4 anni.”