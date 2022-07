Calciomercato Roma, si rompe l’alleanza: vuole solo Mourinho

L’allenatore della Roma ha ottenuto il benestare del calciatore che vuole vestire solo la maglia giallorossa in questa finestra di calciomercato

José Mourinho è sempre in grado di spostare gli equilibri. Lavorare ed essere allenati dal tecnico portoghese spesso è un motivo per cui i calciatori decidono di accettare le offerte delle sue squadre. La stessa cosa è successa a fine giugno con Nemanja Matic. Il trentatreenne, che si era liberato a parametro zero dal Manchester United, infatti, ha deciso di vestire giallorosso solo grazie alla presenza dello Special One, che lo ha portato nel calcio che conta. Nel 2013, infatti, è stato proprio il portoghese a comprarlo dal Benfica e portarlo al Chelsea. Qualche anno dopo, poi, è stato sempre lui a chiederlo con i Red Devils, da cui si è liberato quest’anno.

Il grande palmarès di José, unita alla sua fama e al suo carattere sono i fattori principali che portano tanti calciatori a seguire cecamente l’allenatore. Lo Special One sta cercando di migliorare la rosa della Roma in vista della prossima stagione e sta cercando i migliori profili disponibili per farlo. Dopo Matic, che servirà per migliorare il centrocampo, sono arrivati Mile Svilar e Zeki Celik. Nonostante l’arrivo dell’ex Chelsea, però, la linea mediana non è stata rinforzata del tutto secondo l’allenatore giallorosso. Per questo motivo Pinto ha messo nel mirino diversi profili come Davide Frattesi, Houssem Aouar. In queste ore, poi, è arrivato il benestare di un rinforzo che vuole solo Mourinho.

Calciomercato Roma, vuole solo Mourinho: rotta l’alleanza

Secondo quanto riporta Onzemondial.com, Abdülkadir Ömür, centrocampista del Trabzonspor, ha deciso di voler vestire solamente la maglia della Roma. Rifiutato quindi il Marsiglia, con Tudor che era pronto a investire 12 milioni sul centrale turco. si rompe l’alleanza, quindi, con il club francese con cui la Roma ha concluso e sta concludendo diversi affari. In passato, infatti, Pau Lopez e Cengiz Under sono stati riscattati dai biancocelesti, che hanno intenzione di mettere le mani su Justin Kluivert e Jordan Veretout.