Calciomercato Roma, l’agente di Zaniolo infiamma i tifosi con un post

Calciomercato Roma, sui social spunta la frase “fatti, non parole”: l’agente difende il proprio assistito e cerca di spegnere le polemiche

Il momento attorno a Nicolò Zaniolo è sicuramente delicato. Nonostante lo stesso oggi, nella gara contro il Sunderland, sia entrato in campo nel secondo tempo e ha timbrato immediatamente il cartellino, iniziando la nuova stagione così come aveva concluso la scorsa: con una rete. Dal peso specifico diverso, ovviamente, visto che quella di Tirana ha portato alla vittoria della Conference League.

Le voci sul futuro di Nicolò comunque non si fermano, anzi: oggi Momblano, durante il programma Juventibus, ha parlato di un accordo ormai quasi pronto e che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Indicando anche una data per la deadline: il prossimo 20 luglio dovrebbe essere tutto ok. Certo, il post su Instagram dell’agenzia di Vigorelli, agente di Zaniolo, su Instagram, cerca comunque di spegnere le polemiche. La frase è emblematica.

Calciomercato Roma, “Fatti, non parole”

“Nicolò più forte di ogni polemica. Palo e gol in 45′ minuti contro il Sunderland”. Questo è il commento alla foto che, nella stessa, ha un bel “fatti non parole” che dà un indizio su come lo stesso numero 22 sta vivendo questo momento: pensando solamente al lavoro sul campo e cercando di mettersi al riparto da tutte le voci che lo riguardano. E che lo riguarderanno ancora almeno fin quando non ci sarà una comunicazione ufficiale da parte della Roma oppure della squadra che lo potrebbe prendere. Gli indizi portano alla Juventus, ovviamente, e seguiremo passo dopo passo come andrà a finire questa trattativa.

In ogni caso, a differenza di quanto si potesse immaginare anche per via delle uscite di ieri che vedevano un Zaniolo che non s’è allenato e che quindi non sarebbe sceso in campo oggi, Mourinho ha deciso di concedergli un poco di spazio. E lui ha fatto il suo.

C’è da dire, comunque, che sotto il post i commenti dei tifosi sono stati belli “caldi”. Ricordando a Vigorelli che il contratto di Nicolò è in scadenza nel 2024 e che quindi non ci sarebbe questa necessità di accelerare le richieste di rinnovo.