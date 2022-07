Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juventus: spunta la data

Calciomercato Roma, nuova rivelazione sul futuro imminente di Nicolò Zaniolo. Spunta la data che potrebbe vederlo alla Juventus

La Roma è scesa in campo all’ora di pranzo per la seconda amichevole della preparazione estiva. La prima in Portogallo, dove i giallorossi faranno una mini tournée nel sud del paese come lo scorso anno. Nella vittoria per 2-0 imposta agli inglesi del Sunderland si è visto in campo anche Nicolò Zaniolo, che ha timbrato con una rete la vittoria. Ma le attenzioni del calciomercato estivo nei suoi confronti non accennano a diminuire, c’è chi lo vede ormai sposo promesso alla Juventus. E spunta anche la data decisiva, ecco tutti i dettagli.

Il nome di Nicolò Zaniolo continua ad essere uno dei più roventi in casa Roma. Dopo aver saltato la prima amichevole stagionale a Trigoria quest’oggi si è rivisto in campo. Ed il suo apporto è stato decisivo nella vittoria per 2-0 contro il Sunderland, il numero 22 ha anche segnato il gol del raddoppio oltre ad aver colpito un palo dopo una soluzione deliziosa. Ma le attenzioni sul fantasista offensivo di Josè Mourinho non si limitano a quanto accade sul rettangolo verde, la Juventus sembra esser sempre più ad un passo dall’0fferta decisiva.

Calciomercato Roma, Momblano: “Zaniolo il 20 luglio alla Juventus”

Ed il mondo juventino è in fibrillazione in attesa dell’affare legato a Zaniolo. La squadra bianconera, dopo aver perso Paulo Dybala a parametro zero, sta conducendo un calciomercato ad alta intensità: Di Maria e Pogba sono stati già presentati ufficialmente. Ora i bianconeri sembrano aver deciso di affondare il colpo finale per Nicolò Zaniolo, ma la Roma ha fissato i termini della trattativa. Niente contropartite tecniche è il primo punto chiaro, a dissipare ulteriormente i dubbi ci ha provato il giornalista Luca Momblano. Ecco cosa ha dichiarato il cronista ai microfoni di Juventibus: “La Roma ha detto troviamo una soluzione insieme che soddisfi tutti. L’idea era concertarla l’operazione. La posizione della Roma poi si è messa solamente sui contanti. E allora non 50 ma 40 milioni ha detto la Juve.” Inoltre ci sarebbe già la data fissata per la svolta in bianconero di Zaniolo: “Zaniolo si aspetta di essere il 20 luglio sull’aereo della Juve direzione States.“