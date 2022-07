Calciomercato Roma, Mou e Gasp si scambiano i gol: 5 nomi sul piatto

L’allenatore della Roma ha deciso di voler aumentare le bocche di fuoco e per questo valuta l’affare in questa finestra di calciomercato

Uno dei detti più famosi al mondo è “La miglior difesa è l’attacco”. Lo sa bene José Mourinho, che in questa finestra di calciomercato estivo ha intenzione di migliorare il reparto offensivo della Roma. La scorsa stagione, infatti, sono arrivati pochi gol dalle bocche di fuoco. Tutto il peso dell’attacco è stato portato sulle spalle da Tammy Abraham, che ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. In Serie A, poi, i gol sono stati ben 17, un numero molto per l’ex Chelsea, che fino ad ora aveva giocato solamente in Premier League e in Championship. La cifra raggiunta, poi, gli hanno permesso di essere l’attaccante inglese con più gol nel nostro campionato, così come uno dei migliori all’esordio in giallorosso.

Il numero 9 della Roma, quindi non è in discussione, ma ad aver fatto storcere il naso all’allenatore portoghese sono stati i suoi compagni di reparto. Nessuno, infatti, è riuscito ad arrivare in doppia cifra come l’inglese. L’unico che ci si è avvicinato è stato Lorenzo Pellegrini, che ha toccato quota 8 gol in Serie A. Un bottino prezioso, che però non ha soddisfatto Mourinho, visto che Pellegrini gioca sulla tre quarti e a centrocampo e non al fianco dell’inglese. Visti i pochi gol segnati dal reparto, José vuole rinforzarlo e sta guardando in Serie A proprio per migliorare la situazione. L’Atalanta è la squadra con più giocatori che interessano al portoghese e per questo sta studiando un affare con Gasperini

Calciomercato Roma, scambio con Gasperini: cinque nomi in ballo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma ha messo nel mirino Luis Muriel. L’attaccante ha tutte le caratteristiche per potersi adattare nel reparto offensivo giallorosso. Per questo motivo, Mourinho vuole prenderlo e studia la trattativa. Il portoghese, poi, vista la situazione di Zaniolo e quella di Dybala, vuole tutelarsi e prendere un trequartista, con l’Atalanta che ne ha diversi. Allo Special One interessano sia Mario Pasalic che Aleksej Miranchuk. I tre fanno parte di un’offerta di scambio, con Gasprini che ha messo gli occhi su Stephan El Shaarawy e Carles Perez.