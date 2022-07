Calciomercato Roma, accordo con Dybala: 30 milioni

Calciomercato Roma, accordo con Dybala: ci sarebbe un principio d’intesa con l’argentino. I dettagli dell’offerta

Un principio d’intesa già trovato per Paulo Dybala. Un accordo di cinque anni, per un totale di 30 milioni di euro. Insomma, 6 milioni a stagione per l’argentino che è davvero entrato nel mirino della Roma, con Pinto che si potrebbe inserire nella trattativa che fino ad ora ha visto protagonista l’Inter. Ma Marotta adesso è bloccato dall’abbondanza nella prima linea, e l’argentino si sarebbe stufato di aspettare. Ecco perché appare possibile un ribaltone.

La novità è che tra la Roma e il giocatore ci sarebbe già un principio d’accordo. Le cifre ve le abbiamo rivelate e sono state riportate dal giornalista Giacomo Iacobellis. Lo stesso però ha spiegato che prima di chiudere questa operazione, che potrebbe regalare a José Mourinho un elemento in grado di fare, letteralmente, la differenza, ci sarebbe da sistemare un’altra questione.

Calciomercato Roma, via Zaniolo per Dybala

Ovviamente il tutto sarebbe legato al possibile addio di Nicolò Zaniolo sul quale ci potrebbe essere un’accelerata della Juventus nei prossimi giorni. Quello che manca con i bianconeri, a quanto pare, è la quadra sulla valutazione del giocatore. Sì, perché la Roma avrebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto che potrebbe mettere tutti d’accordo. Se si accelerasse per questa operazione in uscita, allora Dybala potrebbe davvero diventare un calciatore giallorosso.

Dei problemi dell’Inter ve ne abbiamo parlato. E in questo contesto ci sarebbero anche quelli del Napoli – legati ai diritti d’immagine – che sono uno scoglio difficilmente superabile soprattutto per quello che è sempre stato il pensiero di De Laurentiis sulla questione. Insomma, le novità ci sono e sono decisamente importanti. Più passano le ore più il nome di Dybala diventa davvero caldissimo dalle parti di Trigoria.