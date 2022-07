Calciomercato Roma, trattativa arenata e Pinto infuriato

Il general manager della Roma ha perso al pazienza dopo che la trattativa per un obiettivo di calciomercato si è arenata nelle ultime settimane

Quella di Tiago Pinto, come di molti altri direttori sportivi, amministratori delegati e uomini di mercato, è una vera e propria corsa contro il tempo. Il gm della Roma, infatti, deve cercare di portare a José Mourinho tutti i profili che chiede nel minor tempo possibile. L’obiettivo dello Special One, infatti, sarebbe quello di avere tutti i titolari a disposizione per il ritiro in Portogallo in vista anche della Serie A. Quest’anno, infatti, il campionato comincia molto presto a causa dello stop per il Mondiale in Qatar. La prima partita per la Roma ci sarà il 14 agosto alle 20.45, quando a sfidare Mourinho saranno gli uomini di Nicola.

Il match con la Salernitana è la prima partita del campionato, a cui Mou vorrebbe arrivare con la rosa al completo e con tutti gli schemi ben oliati. Per questo Tiago Pinto deve fare presto e cercare di chiudere il prima possibile tutte le trattative in corso. Una delle più importanti, è sicuramente quella che riporterebbe Davide Frattesi a Trigoria. Il centrocampista del Sassuolo ha più volte reso chiara la sua voglia di tornare nella Capitale e la Roma si sta muovendo per realizzare questo desiderio. Mou, poi, accanto a Matic vorrebbe vedere qualcuno di più dinamico e il neroverde rappresenta il profilo giusto. Per come sta procedendo l’affare, però, Pinto è tutt’altro che tranquillo.

Calciomercato Roma, trattativa per Frattesi in stallo: Pinto infuriato

Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, il general manager dell’area sportiva della Roma ha perso la pazienza. La trattativa con il Sassuolo, infatti, sta andando troppo per le lunghe e il club si sta innervosendo. Il modo di fare della squadra emiliana, mediatico e poco disponibile, non piace ai giallorossi che avrebbero preferito chiudere prima la trattativa. Intanto al gm ex Benfica non resta che aspettare che il club si decida a lasciar partire il calciatore, che più volte ha mandato messaggi d’amore ai giallorossi.