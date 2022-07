Calciomercato Roma, annuncio ufficiale in Serie A: “È sul mercato”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale: “Non ha giocato perché è sul mercato”. Si apre la pista in Serie A.

Non ci sono dubbi, ormai. Il giocatore andrà via e potrebbe davvero essere uno dei prossimi colpi di mercato della Roma di Pinto. Che un primo incontro, un primo approccio, ce l’ha avuto, così come vi abbiamo raccontato ieri. Oggi invece sono arrivate anche le parole del tecnico dell’Atalanta Gasperini, che ufficialmente ha aperto alla cessione.

“Ilicic, Lammers e Miranchuk non li ho fatti giocatore nella seconda amichevole perché sono giocatori sul mercato”. L’annuncio quindi c’è e il gm portoghese della Roma potrebbe avere così la strada libera in questa operazione. Non facile, ovviamente, in generale: ma sicuramente se un giocatore non rientra più nei piani dell’attuale club, allora le percentuali si alzano sensibilmente per un ok finale. Che è quello che sperano dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Miranchuk

Insomma, il Gasp, non ha sicuramente fatto melina e ha ha parlato a viso aperto. Confermando così le voci di un addio del russo, che l’anno scorso ha giocato relativamente poco rispetto a quello che ci si aspettava, e che ha delle caratteristiche importanti che potrebbero far comodo, decisamente, a José Mourinho. Ieri si è parlato anche di un possibile scambio con Carles Perez, una soluzione che sembra ancora aperta. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma almeno al momento c’è una cosa certa. Il classe 1995 è sul mercato. Con la Dea, la sua avventura, è finita. E dalle parti della Capitale il suo profilo a quanto pare piace.

Mettiamo le cose in chiaro: non c’è una vera e propria trattativa al momento, ma ci potrebbe essere, senza pochi dubbi. Vedremo.