Calciomercato Roma, Mendes c’è riuscito: accordo già trovato

Calciomercato Roma, Mendes c’è riuscito: accordo trovato per il colpo a parametro zero. L’ex Real Madrid ha trovato sistemazione

Alla fine Jorge Mendes c’è riuscito. Il potente procuratore portoghese, che ha in mano anche quelli che sono gli interessi di José Mourinho, ha piazzato quello che era uno dei colpi più succulenti a parametro zero di questa estate. Un ex Real Madrid, che era stato offerto anche alla Roma, che ha trovato una nuova sistemazione per i prossimi anni. Il nome è quello di Isco, che Ancelotti ha deciso di tagliare dalla sua squadra, e che a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da BeinSport, rimarrà nella Liga spagnola.

C’è l’ex direttore sportivo della Roma in mezzo, quel Monchi che è passato anche dalla Capitale prima di tornare dove è cresciuto professionalmente. Isco, infatti, sarebbe pronto a mettere nero su bianco con il Siviglia.

Calciomercato Roma, Isco al Siviglia

La Roma non ha mai accelerato o affondato il colpo per il giocatore. Entrato nell’orbita dei giallorossi probabilmente non ha convinto del tutto Mou, altrimenti visto quello che vi abbiamo raccontato, probabilmente si sarebbe già visto dalle parti di Trigoria e soprattutto in questo momento sarebbe in Portogallo con il resto del gruppo. Così non è, evidente, e la sensazione come detto è che Pinto non lo abbia voluto.

In casa giallorossa si aspetta di capire quale sarà il futuro di Zaniolo prima di andare a prendere un altro fantasista. E soprattutto in questo momento c’è la suggestione Paulo Dybala che sta prendendo piede dopo lo stallo dell’Inter e i problemi che ci sono al Napoli per questa operazione di mercato. A differenza dei scorsi giorni, adesso la Roma ci crede. E farà di tutto per riuscire a strappare la Joya alle concorrenti.