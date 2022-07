Calciomercato Roma, club furioso con l’agente: ha parlato troppo

L’agente di uno degli obiettivi di calciomercato della Roma ha fatto infuriare una delle concorrenti con delle frasi poco apprezzate

Ricevere un assist nel mondo del calcio è una delle cose più utili che possano esserci, soprattutto se questi avvengono nel calciomercato. Ed è proprio quello che è successo a Tiago Pinto che può esultare. L’agente di un obiettivo di calciomercato della Roma, infatti, ha fatto un assist ai giallorossi allontanando una delle possibili pretendenti. Si allontana, quindi, la concorrente dei giallorossi, che hanno fretta di chiudere il mercato il prima possibile. Mourinho, infatti, vorrebbe avere a disposizione prima della fine del ritiro tutti i nuovi innesti. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la prossima Serie A, che comincia in anticipo a causa del Mondiale in Qatar. Il campionato italiano, per permettere la competizione della Fifa, comincerà il 13 agosto, con la Roma che sfiderà la Salernitana il 14.

In vista del fischio di inizio ufficiale della stagione 2022/2023, Mourinho vuole avere la rosa al completo, soprattutto il centrocampo. L’arrivo di Matic non basta a completare il reparto, che ora ha trovato il suo regista. José, chiedeva da tempo qualcuno che fosse in grado di gestire i palloni in mezzo al campo e soprattutto dettare i ritmi. Unite alle qualità tecniche, però, il portoghese desiderava anche un buon fisico e ottime capacità difensive. Ecco, allora che è stato preso Nemanja, incarna tutte queste caratteristiche. Visti i 194 centimetri e i 33 anni, però, il serbo non è un velocista e per questo Pinto ha messo nel mirino Lucas Torreira dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, Gattuso furioso con l’agente di Torreira

Il centrocampista uruguayano che nella scorsa stagione ha giocato nella Fiorentina, però, non piace solo alla Roma. Sulle sue tracce c’è anche il Valencia di Gennaro Gattuso, che vorrebbe prenderlo per dare carattere alla linea mediana. Secondo quanto riporta Golsmedia.com, però, l’allenatore del Murcielago ha storto il naso dopo le recenti dichiarazioni dell’agente Fernando Bentacurt. Questo ha dichiarato che c’è già un preaccordo con il Valencia e che ci sarà una riunione importante per questo, visto che Arteta lo vuole nel precampionato. Queste parole non sono piaciute all’ex tecnico del Napoli, visto che potrebbero rendere più difficile la trattativa per gli spagnoli. Le parole di Bentancur, infatti, possono essere intese come un messaggio alla Roma di accelerare i tempi, visto che il giocatore si è proposto ai giallorossi.