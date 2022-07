Calciomercato Roma, la Juve trema: assalto a Zaniolo

I bianconeri hanno paura di perdere il vantaggio per l’attaccante della Roma che è finito nel mirino di un altro club in questo calciomercato

La Juventus comincia a perdere quell’aria da spavalda che aveva e mostra segni di timore. In queste ore, infatti, i bianconeri hanno capito di non essere i soli a voler mettere le mani su Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma, infatti, piace per l’età e soprattutto per le sue qualità, che ieri nell’amichevole contro il Sunderland ha ribadito. Ad Albufeira, infatti, il numero 22 ha giocato molto bene i 45 minuti in cui è stato mandato in campo e, dopo aver timbrato il palo, ha messo il sigillo alla gara. È suo, infatti, il gol del 2-0 che ha chiuso il match, con gli inglesi che non sono mai stati in partita e hanno subito gli attacchi dei giallorossi.

Una prima sgambata importante per il club, che si sta preparando per la prossima stagione. Nicolò, però, rappresenta sempre un vero e proprio caso con il suo futuro ancora in bilico. Non si sa, infatti, se l’attaccante la prossima annata si allenerà a Trigoria o alla Continassa. Intanto, Cherubini continua a flirtare con il giocatore che vorrebbe con vincere e portare in bianconero il prima possibile. A rallentare le mire della Juventus, però, ci hanno pensato i Friedkin e Tiago Pinto che chiedono circa 50 milioni per strappare il talentino toscano dalle mani della Roma. I bianconeri non vorrebbero mai arrivare a questa cifra, ma vista la posizione irremovibile del gm stanno studiando il modo migliore per raggiungerla, magari con un prestito oneroso unito a obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Zaniolo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, sulle tracce di Nicolò è tornato un big club che aveva messo gli occhi su di lui già qualche mese fa. Si tratta del Manchester United, con Erik Ten Hag che vuole prendere il numero 22 della Roma per migliorare l’attacco. I Red Devils sono alla ricerca di un trequartista molto forte e per questo avevano messo nel mirino anche Dybala. Ora, però, guardano solamente al talento ex Inter, che però non vorrebbe lasciare l’Italia. Intanto i Red Devils monitorano la situazione e studiano da lontano le mosse della Juve.