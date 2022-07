Roma in Supercoppa europea: clamorosa gaffe della UEFA

Incredibile gaffe sociale dell’account ufficiale dell’UEFA. Il massimo organo calcistico europeo inserisce la Roma in Supercoppa europea

In casa giallorossa ancora risuona forte l’eco dei festeggiamenti dopo la magica notte di Tirana. Lorenzo Pellegrini e compagni hanno riportato un trofeo a Trigoria dopo quattordici lunghi anni. La vittoria della Conference League ha consegnato la prima stagione a guida Josè Mourinho agli annali del club giallorosso. Il trionfo europeo, ad oltre un mese dalla notte di Tirana, torna di stretta attualità in seguito ad una clamorosa gaffe social dell’account Twitter della UEFA.

La Roma prosegue la fase due del proprio ritiro estivo in Portogallo, quest’oggi protagonista assoluto dell’allenamento Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è stato il match winner della finale di Conference League, il suo gol ha archiviato la pratica Feyenord e permesso ai giallorossi di riportare a casa un agognato trofeo europeo. La prima edizione della neonata competizione UEFA porta il nome della Roma impresso nella storia, mentre l’organo calcistico europeo commette una gaffe social davvero imbarazzante. L’UEFA manda la Roma in finale di Supercoppa contro il Real Madrid, l’epic fail è virale sui social.

Roma in Supercoppa europea: clamorosa gaffe social della UEFA

Gaffe social incredibile da parte dell’UEFA. La massima organizzazione calcistica europea, tramite il proprio profilo Twitter, ha lanciato la vendita dei biglietti per la Supercoppa europea. Niente di male, penserete voi, ma l’UEFA ha per errore invitato la Roma al posto dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi infatti avranno diritto a sfidare il Real Madrid, detentore della Champions League, in quel di Helsinki. La finale è in programma il 10 agosto e la compagine tedesca parteciperà in quanto vincitrice della Europa League. Inutile dire quanto il post, corretto poco dopo, sia diventato virale sul web nel giro di pochi minuti.