Calciomercato Roma, via libera al maxi scambio

L’allenatore della Roma può esultare perché uno degli obiettivi di calciomercato potrebbe liberarsi grazie a due esuberi

Il calciomercato estivo della Roma è cominciato col botto, ma negli ultimi giorni sembra essersi arenato. Nonostante Tiago Pinto continui a lavorare duramente per accontentare tutte le richieste di José Mourinho, di recente non sono stati fatti registrare nuovi colpi. Dopo i primi tre annunciati dopo l’inizio ufficiale delle trattative, con Nemanja Matic che è arrivato addirittura a fine giugno, nessuno sembra essersi avvicinato a Trigoria.

La cosa non può rendere soddisfatto lo Special One, che sperava di avere tutti i calciatori disponibili per il ritiro in Portogallo. Nel suo paese di origine, però, il tecnico della Roma ha potuto cominciare la preparazione senza nuovi innesti, che arriveranno nelle prossime settimane. Di sicuro, in cima alla lista delle priorità resta un centrocampista che possa affiancare l’ex regista del Manchester United arrivato a parametro zero. Vista l’età e i 194 centimetri di altezza, Nemanja non è un velocista e per questo motivo José vorrebbe affiancargli qualcuno di più rapido per dare dinamicità al reparto.

Così, Tiago Pinto e l’allenatore portoghese hanno messo nel mirino Davide Frattesi e Houssem Aouar. Il primo è protagonista di una situazione più che complicata. Il Sassuolo, infatti, non cede dopo i passi avanti fatti per lasciar partire il calciatore. Anche Pinto, però, dal canto suo, non vuole accontentare le richieste dei neroverdi e così si è in una vera e propria situazione di stallo. Il francese del Lione, invece, come riporta il Romanista, potrebbe sbloccarsi presto.

Calciomercato Roma, intreccio con il Lione: Aouar può partire grazie agli esuberi

La trattativa per il ventiquattrenne, infatti, per adesso non sembra andare verso una conclusione. Ma l’assist perfetto per Pinto arriva proprio da due suoi esuberi. Il Lione, infatti, ha messo gli occhi su Justin Kluivert e su Jordan Veretout. Un vero e proprio intreccio che potrebbe sbloccare del tutto la trattativa. Questa, poi, potrebbe giovare alle necessità di entrambi i club. La Roma, infatti, cederebbe due calciatori inutilizzati, liberando spazio e liquidi per il monte ingaggi, mentre dall’altra otterrebbe Aouar, che Mourinho chiede da tempo. Il Lione, invece, otterrebbe due rinforzi che potrebbero puntellare la rosa.