Calciomercato Roma, Dybala scaricato: doppietta da sogno per Mou

L’allenatore della Roma è riuscito a mettere la freccia e superare tutte le concorrenti per prendere la Joya in questo calciomercato

Finalmente la Roma fa passi avanti per Dybala. La Joya è uno dei profili migliori che il calciomercato estivo possa offrire, ma non solo per le sue qualità. L’argentino, infatti, si è liberato a parametro zero dalla Juventus e per questo piò essere preso senza dover spendere un euro. Un aspetto molto importante per prendere uno dei migliori talenti della Serie A. Fino a qualche anno fa, per strapparlo ai bianconeri ci sarebbe stato bisogno di pagarlo a peso d’oro. Ora, invece Paulo rappresenta l’affare più succulento che i mesi estivi possano offrire. Su di lui c sono diversi club e fino a poco tempo fa l’Inter sembrava in vantaggio.

Nelle ultime settimane, però, i nerazzurri hanno ufficializzato Romelu Lukaku. Il gigante belga ritorna a Milano dopo un solo anno al Chelsea, dopo aver vinto lo scudetto proprio con il club milanese. A Londra le cose non sono andate come sperava e allora l’ex Anderlecht ha deciso di tornare. L’arrivo dell’attaccante è stato accolto con grande entusiasmo sia dai tifosi che dai dirigenti dell’Inter che, però, secondo il Corriere dello Sport, non vedevano di buon occhio Dybala. L’unico a spingere per prendere l’argentino era Marotta, che lo ha conosciuto da vicino. Le qualità della Joya, però, non hanno convinto Simone Inzaghi e Ausilio, che hanno deciso di defilarsi e spianare la strada agli altri club.

Calciomercato Roma, l’Inter si defila: Dybala può arrivare anche con Zaniolo

Di questa situazione ne ha approfittato la Roma che ora è in vantaggio su tutti. A guidare la corsa che porta a Dybala, infatti, c’è Mourinho dopo che anche le altre pretendenti si sono allontanate. Il Napoli, infatti, guarda da lontano la situazione, con i diritti di immagine ce rappresentano lo scoglio più grande per portare la Joya al Maradona. Infine, l’addio di Zaniolo non è da considerare come condizione necessaria per l’arrivo di Paulo. Come riporta La Repubblica, i due possono giocare anche insieme. Questo, però, può avvenire solamente se la Roma ufficializzasse altre cessioni in modo da ottenere nuove risorse. Mourinho, così, può sognare una doppietta clamorosa, ovvero Dybala e Zaniolo insieme.