Calciomercato Roma, conferma diretta del PSG per il colpaccio

Calciomercato Roma, giunge la conferma circa uno scenario che sembra avere tutti i presupposti per apparire come clamoroso.

Le strade del mercato spesso regalano sorprese, più e meno positive. Lo abbiamo spesso visto anche con la Roma, in tempi più e meno recenti e in situazioni che ci hanno restituito scenari inattesi o insperati ma anche sorprese meravigliose. Basti pensare all’annuncio di Mourinho o alla tempestività di Pinto nel regalare al mister connazionale un degno sostituto di Edin Dzeko nelle ultime settimane della scorsa campagna acquisti.

Ancora, è giusto sottolineare come il mercato, soprattutto nei mesi estivi, risulti sovente contraddistinto da ritorni di fiamma e possibili occasioni nelle quali mai nessuno avrebbe mai creduto. Basti pensare a quanto accaduto con Lukaku in casa Inter ma anche alla dir poco succulenta opportunità di prendere Dybala a zero, per quanto celante difficoltà e aspetti che hanno per ora irretito affondi decisivi da parte di Marotta, Pinto o Giuntoli. Restando nel discorso di corsi e ricorsi storici, sovente, nella Capitale, abbiamo visto come tanti scenari si siano infiammati dopo mesi, se non anni, di totale silenzio.

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti su Wijnaldum

Basti pensare alla seconda esperienza di Spalletti sulla panchina della Roma o al rientro di El- Shaarawy dopo la ricca avventura cinese. Ma si ricordino anche le tante altre suggestioni susseguitesi negli anni e che hanno portato al circolare di nomi e ricostruzioni in modo reiterato. Senza fare nomi specifici quali Nacho o tanti altri, ci limitiamo qui a riportare significativi aggiornamenti relativi ad una notizia arrivata in queste ore e che aveva soprattutto la scorsa estate catturato l’attenzione della piazza capitolina.

Ci riferiamo alla possibilità di assistere all’approdo alla corte di Mourinho di Georginio Wijnaldum, annoverato lo scorso anno nel non esile corpus di elementi che sarebbero potuti arrivare alla Roma. Dopo la separazione dal Liverpool, l’olandese ha alla fine deciso di accettare la causa parigina ma vi abbiamo da poco detto di come la sua esperienza all’ombra della Torre Eiffel potrebbe essere già giunta al capolinea.

Pur sottolineando la difficoltà di un’operazione del genere, soprattutto alla luce dello stipendio di circa 8 milioni di euro all’anno percepiti dall’ex Reds in Francia, LAROMA24.IT ha evidenziato in una sua esclusiva come lo stesso ricchissimo club transalpino abbia confermato questo scenario a dir poco clamoroso.