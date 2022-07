Confermata anticipazione ASRL: “big” offerto a Pinto

Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL: un centrocampista importante è stato proposto a Tiago Pinto

Ve lo avevamo raccontato, con una nostra esclusiva, lo scorso 3 luglio. Adesso arrivano conferme sul big che è stato proposto a Tiago Pinto perché non rientra più nei piani del Psg. Sì, avete capito bene, il nome è quello dell’ex Liverpool, che l’anno scorso si è presentato a Parigi a parametro zero, Wijnaldum. L’olandese non rientra nei piani di Galtier, e lo scorso anno non è rientrato nemmeno in quelli di Pochettino. E allora starebbe valutando tutte le offerte che il proprio entourage gli ha messo sul piatto.

Ma non solo, secondo quanto riportato oggi dal giornalista francese Saber Desfarges, chi si occupa di gestire gli interessi del giocatore lo avrebbe proposto alla Roma di Mourinho. Ovviamente non è un’operazione facile soprattutto per quello che è lo stipendio del calciatore. Ma in questo caso potrebbe anche venire incontro il Psg, che per mandarlo via, chissà, e così come successo in altre occasioni, potrebbe pure decidere di pagare una parte dell’ingaggio.

Calciomercato Roma, Wijnaldum offerto ai giallorossi

Ci potrebbe anche essere un’altra soluzione, così come vi abbiamo spiegato già nella nostra esclusiva. Il centrocampista olandese potrebbe pure rinunciare a qualche milione del suo ingaggio permettendo alla Roma di sfruttare il Decreto Crescita e anche allo stesso giocatore di usufruire di questi benefici. Ma qui staremmo parlando di un’operazione a titolo definitivo che forse al momento non è quella che cerca Tiago Pinto.

Insomma, il big potrebbe pure arrivare a centrocampo e non solo in attacco. Sì, anche lì davanti la sensazione è che le cose stiano andando per il verso giusto, con un Dybala che stando alle ultime informazioni sembra sempre più vicino.