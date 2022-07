Calciomercato Roma, nuova rivelazione sul futuro di Paulo Dybala. Svelate le manovre di Antun, agente dell’attaccante argentino.

Il futuro di Paulo Dybala, svincolato a parametro zero dalla Juventus, continua ad infiammare il calciomercato estivo. L’ipotesi Roma è tornata a prendere corpo dopo la mancata firma con l’Inter. Ma la squadra giallorossa, come è logico che sia, non è l’unica corteggiatrice della Joya. A meno di un mese dall’inizio della nuova Serie A le opzioni sul tavolo dell’attaccante argentino sembrano essere tre, compresa quella giallorossa caldeggiata da Josè Mourinho in prima fila. Nel frattempo viene svelata la strategia del procuratore dell’argentino, il portoghese Jorge Antun, ecco la risposta di Giuseppe Marotta.

Si infiamma il calciomercato estivo intorno al nome di Paulo Dybala. Era difficilmente immaginabile vedere l’attaccante argentino ancora senza contratto nella seconda metà di luglio. Manca meno di un mese alla prima giornata di Serie A ed il futuro imminente della Joya è ancora un rebus. Quando tutto sembrava pronto per il matrimonio con l’Inter non è arrivata la fumata bianca attesa, con i nerazzurri che hanno spinto per la priorità Lukaku. Ora la squadra di Simone Inzaghi deve fare i conti con la doppia concorrenza in Serie A: il Napoli di Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, pre-accordo per Dybala: Marotta risponde ad Antun

Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, Jorge Antun avrebbe proposto un pre-accordo all’Inter. Il procuratore della punta argentina ha offerto una condizione a Marotta per arrivare alla firma. Un impegno fissato nel prelevare l’attaccante una volta sfoltito il reparto offensivo. La quantità di attaccanti nella rosa nerazzurra è stato uno scoglio forse decisivo per la mancata fumata bianca, oltre al ritorno di Lukaku in rosa ci sono Lautaro, Dzeko, Correa e Alexis Sanchez. Almeno due di questi attaccanti dovrebbero uscire ma non ci sono trattative al momento, la risposta di Marotta ad Antun è stata dunque un no. Il futuro di Dybala continua ad essere un mistero, da ora ogni giornata può essere buona per la svolta.