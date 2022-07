Calciomercato Roma, non tramonta la pista che porta a guardare al profilo di Paulo Dybala. Josè Mourinho in campo per il sì.

La Roma è pronta per la seconda amichevole della tournée nel sud del Portogallo. Questa sera i ragazzi allenati da Josè Mourinho scenderanno in campo contro la Portimonense. Mentre il ritiro estivo procede spedito tante attenzioni si riversano sul fronte del calciomercato estivo. Il nome di Paulo Dybala continua a stuzzicare le fantasie dei tifosi e degli addetti ai lavori, la Joya è ancora senza contratto dopo la scadenza con la Juventus.

Mentre la squadra giallorossa continua il suo ritiro pre-stagionale nell’Albufeira sono giorni di calciomercato intensi. Tiago Pinto non è partito con la squadra proprio per continuare a lavorare su entrambi i fronti della campagna di trasferimenti estiva. Se dal lato cessioni si attende di capire il destino immediato di Nicolò Zaniolo, con lo stallo in casa Juventus che può cambiare il destino del numero 22, in entrata il nome che continua ad accendere fantasie e suggestioni dei tifosi è quello di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, linea bollente Dybala: Mou in campo

Paulo Dybala si trova ancora senza contratto, uno svincolato di lusso a meno di un mese dall’inizio della nuova Serie A. La mancata firma con l’Inter, che sembrava essere ad un passo, ha riscritto il destino della Joya. La suggestione Roma continua a prendere corpo per l’immediato futuro dell’attaccante argentino e lo Special One è sceso direttamente in campo per convincerlo. Secondo quanto raccontato da La Repubblica lo Special One ha contattato direttamente la Joya, per convincerlo della bontà del progetto giallorosso e della centralità di Dybala stesso nella squadra.

C’è da registrare la concorrenza del Napoli, che ha fatto cassa con la cessione di Koulibaly e garantirebbe il palcoscenico della Champions League alla punta sudamericana. Ma il nome di Josè Mourinho può spostare gli equilibri di tanto, ecco perchè la linea è bollente per convincere l’ex Juventus a raggiungere la destinazione giallorossa.