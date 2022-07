Dybala alla Roma: “Offerta più alta e accordo trovato”

La Roma ha trovato l’intesa con il giocatore, che Mourinho vorrebbe prendere in questo calciomercato estivo, dopo settimane di trattative

Ci sono passi in avanti molto importanti per l’arrivo di Dybala alla Roma. I giallorossi finalmente sono arrivati a un punto di svolta dopo che nelle ultime settimane si è trattato tanto con il calciatore argentino. Dopo sette anni in bianconero, Paulo ha deciso di liberarsi a zero dalla Juventus che lo aveva acquistato nel 2015 dal Palermo. Il classe 1993 ha dimostrato di essere uno dei migliori calciatori presenti in Serie A e per questo motivo in molti hanno messo gli occhi su di lui. Sulla Joya, infatti, non c’è solo la Roma, ma anche Inter e Napoli che hanno tutte le intenzioni di mettere i bastoni tra le ruote a Pinto.

In questi giorni, però, sembra che le due squadre abbiano ceduto il passo ai giallorossi. I nerazzurri, che sembravano la squadra che era più vicina al giocatore, dopo l’arrivo di Lukaku e la mancata cessione degli attaccanti presenti i rosa ha lasciato il terreno per l’argentino. Anche il Napoli non è più sulle tracce dell’ex Juventus. A bloccare la trattativa ci sono i diritti di immagine. Questi rappresentano un vero e proprio ostacolo per gli obiettivi di Spalletti, che vorrebbe soffiare a Mourinho il talento bianconero. L’allenatore della Roma, però, può esultare visto che Tiago Pinto ha fatto dei veri e propri passi da gigante con Dybala. L’arrivo della Joya sembra alle porte ed è solo questione di giorni.

Calciomercato Roma, accordo trovato con Dybala

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, infatti, la Roma ha trovato l’accordo di massima per Dybala. L’offerta dei giallorossi è la più alta rispetto alle concorrenti e l’argentino ha detto il fatidico sì. Il matrimonio, però, ancora non può avvenire. L’agente del calciatore, infatti, vuole attendere prima di mettere nero su bianco perché vuole aspettare possibili rilanci di Napoli e Inter. In caso le due squadre non si facessero avanti con una proposta migliore rispetto a quella dei giallorossi, allora Dybala sarebbe pronto a diventare un nuovo calciatore di Mourinho.