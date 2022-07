Calciomercato Roma, strada spianata per Dybala: Inter e Napoli defilate

I due club hanno deciso di lasciar perdere l’argentino e la Roma può accelerare per l’arrivo in questo calciomercato

La trattativa per Paulo Dybala è quella che sta infuocando l’estate, soprattutto dei romanisti. Tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione ogni singola notizia sull’attaccante argento che da diverso tempo è stato affiancato al club. Il suo arrivo sarebbe di sicuro un grande colpo, viste le abilità tecniche e la qualità che ha dimostrato di avere in questi anni in Serie A. Fin dal suo arrivo al Palermo, infatti, era chiara la caratura del calciatore che è stato acquistato dalla Juventus nel 2015. Ora il matrimonio tra le due parti si è concluso e sul talento classe 1993 ci sono diversi club interessati alle sue prestazioni.

Tra questi c’è ovviamente la Roma, con i tifosi che sperano di vedere aggiornamenti importanti in questi giorni. Mourinho vorrebbe avere l’argentino per migliorare il reparto offensivo, dove quest’anno sono arrivati pochi gol. La maggior parte, infatti, sono stati segnati da Tammy Abraham, che in Serie A è arrivato a quota 17. Un bottino importante, che nessun compagno è riuscito a eguagliare. Solamente Lorenzo Pellegrini è arrivato a quota 8. L’innesto di Paulo, quindi, sarebbe fondamentale per lo Special One che ora può procedere con più tranquillità e anche accelerare per il suo arrivo.

Calciomercato Roma, strada spianata per Dybala

Secondo quanto riporta Iacopo Mirabella, infatti, sia l’Inter che il Napoli si sono definitivamente defilate. I due club, infatti, erano i principali concorrenti dei giallorossi nella corsa al talento ex Juventus. Ora, però, le due squadre hanno deciso di lasciare perdere la Joya che quindi ha sulle sue tracce solamente i giallorossi. Strada spianta e libera, quindi, per Mourinho che oggi valuterà ancora la squadra nella sfida con la Portimonense. La seconda amichevole del ritiro in Portogallo comincerà alle 20.00 e in quell’occasione il portoghese potrà chiarirsi le idee sui giocatori. Il tutto tendendo un occhio al telefono per notare messaggi di Pinto che potrebbe dare aggiornamenti importanti proprio sull’argentino.