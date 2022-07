Roma, infortunio al ginocchio: lascia il ritiro

Il calciatore nei prossimi giorni dovrà tornare a Roma per svolgere le visite mediche per valutare l’entità dell’infortunio

Dopo una decina di giorni nel ritiro in Portogallo c’è anche il primo infortunato. Nella giornata di oggi il calciatore della Roma ha accusato un infortunio al ginocchio che non gli permetterà di continuare la preparazione ad Albufeira. José Mourinho perde così uno dei pezzi della sua rosa portata nella sua terra natia per preparare il campionato. Questo, a causa del Mondiale in Qatar comincerà in anticipo rispetto agli anni passati. Il 13 agosto, infatti, ci sarà la prima giornata di Serie A, mentre i giallorossi scenderanno in campo contro la Salernitana il giorno seguente, ovvero il 14. Alle 20.45, Pellegrini e compagni sfideranno gli uomini di Nicola per la prima giornata della stagione 2022/2023.

Intanto i giallorossi si stanno preparando atleticamente, mentre Mourinho spera di ricevere qualche nuovo innesto per avere la squadra al completo prima dell’inizio del campionato. Ci saranno, infatti, altre tre settimane per acquistare o vendere qualche giocatore, ma tutti gli allenatori stanno spingendo per avere la rosa al completo. Proprio uno dei calciatori della Roma che avrebbe dovuto lasciare la Capitale in questo mese oggi ha subito un infortunio che lo costringerà a finire in anticipo il ritiro. Durante la partita con la Portimonense vinta 2-0, infatti, Ebrima Darboe è stato sostituito in fretta e furia da Mourinho dopo un brutto scontro di gioco con un avversario. Questo è caduto rovinosamente sul ginocchio del centrocampista centrale, che ha abbandonato il terreno di gioco dolorante.

Roma, trauma distorsivo al ginocchio per Darboe

Secondo quanto fa sapere la società, infatti, il calciatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. La sua permanenza in Portogallo finisce praticamente oggi, dovendo ritornare in Italia per i controlli. Nei prossimi giorni, infatti verrà valutata la condizione di Darboe, che oggi ha avuto bisogno di essere accompagnato fuori dal campo dai medici della squadra. Gli esami strumentali permetteranno alla Roma di capire l’entità dell’infortunio che ha costretto Ebrima a lasciare in anticipo Roma-Portimonense e il ritiro portoghese.