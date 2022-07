Calciomercato Roma, Mourinho punta tutto sulla suggestione Dybala in casa giallorossa. L’attaccante argentino avrebbe già detto sì

Il nome di Paulo Dybala continua ad infiammare il fronte del calciomercato in casa giallorossa. Josè Mourinho è sceso direttamente in campo per convincere la Joya della bontà della scelta giallorossa. L’attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, a poche settimane dal debutto della nuova Serie A è ancora senza contratto. In una stagione che vedrà i Mondiali del Qatar in inverno sarà fondamentale partire col piede giusto per il talento argentino. La Roma è tornata ad alzare il pressing per quello che sarebbe un colpo da sogno in attacco, e la Joya avrebbe già detto sì allo Special One.

La Roma è uscita da tempo allo scoperto sulla suggestione offensiva che porta il nome di Paulo Dybala. La punta sudamericana ha lasciato, in scadenza contrattuale, la Juventus dopo sette stagioni in maglia bianconera. L’ex Palermo ha totalizzato 293 gare e 115 reti con la maglia della Juve, prima di restare senza contratto al termine della scorsa stagione. Quasi impossibile prevederlo ancora senza squadra nella seconda metà di luglio, ma la fumata nera arrivata con l’Inter è stata decisiva in tal senso e la Roma è tornata alla carica. Mentre non manca la concorrenza del Napoli, c’è un’importante apertura da riportare in queste ore.

Calciomercato Roma, all-in Mourinho: “Dybala ha detto sì”

Nelle prossime ore è previsto l’incontro tra Tiago Pinto e l’entourage del calciatore e giunge un aggiornamento importantissimo. Secondo quanto rilanciato da La Repubblica, Paulo Dybala avrebbe accettato la destinazione. Decisivo l’intervento in prima persona di Josè Mourinho, che farebbe carte false per aggiungere all’arco offensivo dei giallorossi la punta ex Juventus. Ora la pista che può portarlo alla Roma si può fare caldissima, l’incontro tra Tiago Pinto ed il procuratore della Joya può rappresentare il punto di svolta decisivo nella trattativa. Se dovesse arrivare l’accordo sulle cifre dell’operazione potrebbe partire il countdown finale per vedere la Joya vestire la maglia della Roma. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, nell’incontro previsto tra Tiago Pinto ed i rappresentanti del calciatore si prevede la presenza dello stesso Dybala. La svolta può essere imminente.