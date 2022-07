Calciomercato Roma, il nome di Paulo Dybala infiamma la sessione estiva di campagna acquisti in casa giallorossa. Spunta l’offerta superiore

Sono giorni infuocati per quel che riguarda il futuro immediato di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, dopo l’addio a parametro zero dalla Juventus, è attualmente ancora svincolato. Mentre l’esordio ufficiale della Serie A si avvicina il destino della Joya potrebbe essere deciso a strettissimo giro di posta. Tiago Pinto non molla la pista che punta all’ingaggio della Joya, ma la concorrenza rimane e spunta l’offerta superiore fatta pervenire sul tavolo dell’entourage dell’attaccante argentino.

Giornate febbrili per quel che riguarda il futuro di Paulo Dybala. La punta argentina, svincolatasi dalla Juventus dopo ben sette stagioni in bianconero, è ancora senza contratto a poche settimane dall’inizio della nuova Serie A. Situazione difficilmente prevedibile dopo l’addio in bianconero ma, con l’esordio della Serie A fissato a metà agosto, la Joya è ancora senza squadra. Secondo quanto tratteggiato in queste ore da Gianluca Di Marzio, il punto di svolta può essere dietro l’angolo per il futuro imminente della punta sudamericana.

Calciomercato Roma, testa a testa Dybala: c’è l’offerta superiore

La Roma ha alzato il pressing per convincere Paulo Dybala a sposare il progetto giallorosso. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Tiago Pinto e l’entourage della punta argentina. L’esperto di calciomercato in casa Sky ha rilanciato il testa a testa con il Napoli per l’ingaggio dell’attaccante a parametro zero. Secondo Di Marzio la Roma avrebbe presentato un’offerta che si aggira sui 4.5 milioni di euro, più bonus. La richiesta di Dybala non è stata accontentata per ora, si parla di un’offerta che oscilli tra i 6 ed i 7 milioni di euro. Ma la Roma vuole fare leva sulla centralità della Joya nel progetto giallorosso, unita all’inossidabile fattore rappresentato da Josè Mourinho seduto in panchina. Sempre secondo l’esperto di calciomercato però il Napoli non molla la presa, la società partenopea è pronta a soddisfare le richieste economiche del calciatore, con l’ostacolo principale rappresentato dalla gestione dei diritti di immagine della punta sudamericana.