Calciomercato Roma, ultimatum a Dybala: Mou ha scelto le alternative

Calciomercato Roma, scatta l’ultimatum a Dybala: Mourinho ha fretta e ha scelto le alternative all’argentino

Oggi potrebbe essere davvero una giornata decisiva per Paulo Dybala: Tiago Pinto è a Torino dove incontrerà l’entourage dell’argentino dopo la telefonata di ieri di José Mourinho. Una domenica da vivere tra mare e attesa di notizie per i tifosi della Roma che sognano il grande colpo in attacco. Un regalo per lo Special One che adesso, però, ha fretta e inizia a fare pressing sul connazionale e sulla proprietà. Non c’è più tempo da perdere.

Non sarà per nulla semplice convincere il giocatore anche se gli indizi ormai portano a una possibile – non diciamo probabile – fumata bianca. Per l’argentino l’Inter ha temporeggiato troppo e lo stesso non sembra così convinto della proposta del Napoli. E allora ecco la Roma potrebbe essere la soluzione giusta, quella adatta al rilancio della Joya che non si aspettava al 17 luglio di essere senza squadra. In ogni caso come detto il tempo è scaduto. Non si attenderà oltre perché ormai il campionato è alle porte. Ed è anche per questo che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Mourinho ha già scelto le alternative.

Calciomercato Roma, le alternative a Dybala

Lingard e Pasalic. Sono loro due i nomi che Mourino ha fatto a Pinto qualora lo stesso non riuscisse a chiudere per la Joya. Il primo è svincolato dal Manchester United, il secondo è di proprietà dell’Atalanta che lo valuta 20-25 milioni di euro. Il tempo stringe e Mou ha fretta di avere la rosa a completa disposizione nei prossimi giorni, per oliare quei meccanismi che servono per la sua seconda annata sulla panchina della Roma. Tutto su Dybala, certo, ovvio. Ma non si può attendere oltre. Domenica calda, e settimana ugualmente rovente.