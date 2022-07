Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: appuntamento già fissato

Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: l’attaccante potrebbe rimanere in giallorosso. E l’appuntamento per il rinnovo sarebbe già fissato

Ieri Zaniolo s’è messo la fascia da capitano al braccio. Ieri Zaniolo ha segnato il secondo gol di questa sua stagione chiudendo la seconda amichevole che i giallorossi hanno disputato in Portogallo. Pochi giorni fa, sempre Zaniolo, è stato a lungo seduto alla fine dell’allenamento, in mezzo al campo, con Pellegrini, per un colloquio del quale ovviamente non si conoscono i dettagli ma che presumibilmente ha toccato il mercato e le voci che girano intorno al numero 22 della Roma. Probabilmente s’è anche abituato ad essere al centro dei rumors Nicolò. Ma questo, fino ad oggi, non l’ha minimamente allontanato dalla maglia giallorossa.

Anzi, quella fascia ieri è un segnale importante. Un ulteriore segnale di fiducia da parte di Mou. Che se non lo vedesse al centro del suo progetto non gliel’avrebbe mai consegnata. Lui ha risposto alla grande. E adesso, secondo quanto riportato da Enrico Camelio, la situazione potrebbe prendere una piega diversa rispetto a quanto paventato fino ad ora. Un addio non è sicuro.

Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo

“Ad oggi non esiste trattativa per una sua cessione. Il calciatore è partito forte e vuole prendersi la Roma. Mou gli ha dato la fascia di capitano. A settembre non si esclude ritocco e rinnovo di contratto”. Bene. Un ribaltone vero e proprio che cambierebbe del tutto le carte in tavola e anche le prospettive della Roma per il prossimo anno. Soprattutto se dovesse davvero arrivare Paulo Dybala, con Pinto che oggi è a Torino per cercare di dare un’accelerata a questa operazione in entrata. Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Mourinho sogna. E i tifosi giallorossi anche.