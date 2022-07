Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: il sì che cambia tutto | Ecco le cifre

Calciomercato Roma, intrigo Wijnaldum: arriva la prima possibile svolta. Il sì che cambia tutto: ecco le cifre.

Ore convulse in casa Roma. L’affare Dybala sta continuando a tenere banco in maniera “ossessiva”, con i social che da giorni sono diventati cassa di risonanza del fermento che trapela nell’aria. Il sogno di mettere le mani sulla “Joya” non è più tale, con Pinto che è uscito allo scoperto, formalizzando la prima offerta all’entourage del calciatore. Ma non è finita qui.

Negli ultimi giorni ai giallorossi è stato proposto anche il cartellino di Wijnaldum, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante al Psg, costellata da molti infortuni che ne hanno pregiudicato in maniera irreversibile il cammino. Legato al club parigino da un contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista olandese potrebbe cambiare aria, nel caso in cui si creassero i presupposti giusti, e un’offerta vantaggiosa per tutte le parti in causa.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Wijnaldum: ecco le cifre

Come riferito da calciomercato.com, l’operazione potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro, con la metà dell’ingaggio che sarebbe pagato dal club transalpino. Da capire, però, l’incastro giusto, con il quale mettere la Roma nelle condizioni di usufruire del Decreto Crescita. José Mourinho avrebbe già dato – comunque – il suo assenso ad una trattativa che potrebbe essere imbastita nel corso dei prossimi giorni. Si tratterebbe di un’operazione low cost per quanto concerne i costi del cartellino, e nel caso in cui il Psg dovesse effettivamente provvedere al pagamento di parte dell’ingaggio, i giallorossi potrebbero anche entrare nell’ordine di idee di corrispondere al centrocampista olandese un contratto da 4 milioni.