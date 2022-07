Calciomercato Roma, Dybala è atterrato in Portogallo

L’attaccante argentino è arrivato adesso nel paese lusitano per firmare il contratto con la Roma e diventare il nuovo colpo di calciomercato

Paulo Dybala è atterrato in questi minuti in Portogallo. L’attaccante della Juventus si è imbarcato per raggiungere il paese lusitano dove la Roma sta svolgendo la preparazione estiva per firmare il contratto. L’argentino, infatti, sarà il quarto colpo dei giallorossi dopo un lungo tira e molla che in queste ore sta tenendo incollati tutti i tifosi agli smartphone per rimanere aggiornati. Già nei giorni scorsi la trattativa sembrava vicina a una conclusione mentre nella notte è arrivata l’accelerata importante. José è stato fondamentale in questa operazione. La sua chiamata è servita per convincere il calciatore argentino ad accettare la destinazione dopo un lungo tira e molla con Inter e Napoli.