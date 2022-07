Roma, la numero 10 di Totti è pronta: la risposta di Dybala infiamma i tifosi

L’ex Capitano della Roma ha dato il via libera a Pinto per consegnare il suo numero al colpo da 90 di questo calciomercato estivo

Paulo Dybala è da poco atterrato in Portogallo per diventare un nuovo calciatore della Roma. L’argentino si era imbarcato in mattinata per raggiungere il paese lusitano per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Grande trepidazione nei tifosi che hanno seguito da settimane gli sviluppi della vicenda. Grazie anche all’intervento di José Mourinho, che ha chiamato telefonicamente il calciatore, l’argentino ha accettato la Roma come destinazione dopo la Juventus.

Come riporta LaRoma24, a una domanda dei giornalisti che lo hanno accolto all’aeroporto sulla dieci di Totti, il classe 1993 ha risposto che sarà una sorpresa. La Joya, infatti, potrebbe vestire la numero 10. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Tiago Pinto ha sentito telefonicamente Francesco Totti che ha dato il suo benestare per l’operazione, facendo tornare in campo il suo numero di maglia dopo il ritiro dal calcio giocato. L’ex Capitano aveva già dichiarato nei mesi scorsi che avrebbe dato il suo numero all’argentino, quando parlò della trattativa per la Joya. Non è da escludere, però, che l’argentino cominci con la 21 per poi cambiare maglia in futuro.