Calciomercato Roma, dopo l’approdo di Paulo Dybala in giallorosso le trattative continuano ad essere infiammate. Ecco il ribaltone in quota

Primo giorno di allenamento quest’oggi per Paulo Dybala. La punta argentina ha svolto ieri pomeriggio le visite mediche ed ora si attende solo l’annuncio ufficiale. L’ingaggio a parametro zero della Joya è solo l’ultimo dei colpi a sorpresa messi a segno dalla famiglia Friedkin in casa Roma. Tiago Pinto, che ha accompagnato l’argentino ieri in Portogallo, sta continuando a lavorare per implementare in qualità e profondità l’organico giallorosso. Ecco l’indizio clamoroso in quota che prova ad anticipare le prossime mosse del general manager portoghese.

Questa sera la Roma scenderà in campo per la terza, e probabilmente più difficile, amichevole della tournée estiva. Alle ore 21 la sfida tra giallorossi e Sporting Lisbona, dopo le prime tre amichevoli senza reti incassate è il momento di un test veramente probante per i ragazzi di Josè Mourinho. Ad assistere al match anche una presenza speciale, quella di Paulo Dybala, la Joya ha raggiunto ieri il Portogallo per le visite mediche e da stamattina si è aggregato al gruppo giallorosso. Un altro colpo da sogno targato Friedkin, con l’abilissima regia di Tiago Pinto. Ma le novità in attacco potrebbero non essere finite qui, l’indizio in quota ha il sapore della sentenza.

Calciomercato Roma, quota crollata: il bomber porta via Zaniolo

In questi giorni intensi di calciomercato tante attenzioni vengono rivolte anche ai bookmakers. Le agenzie di scommesse offrono un’ampia opportunità di opzioni per cercare di indovinare la prossima maglia dei calciatori sul mercato. In questo caso ci focalizziamo su Andrea Belotti, ex numero 9 e capitano del Torino prima dell’addio a parametro zero. Il Gallo è tornato prepotentemente d’attualità in casa Roma e l’andamento della quota segue il passo della trattativa. In ventiquattro ore la quota in casa Sisal che vede Belotti vestire la maglia giallorossa è crollata vertiginosamente: da 25 a 4.50 volte la posta ed è l’opzione con la quotazione più bassa. Di contraltare un probabile arrivo del bomber ex Toro darebbe il là alla cessione di Nicolò Zaniolo, secondo gli analisti di calciomercato il suo passaggio alla Juventus è sempre più scontato: la quota è bancata a 1.35.