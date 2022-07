Calciomercato Roma, trattativa lampo in attacco e chiusura imminente

Calciomercato Roma, l’arrivo di Paulo Dybala ha ridisegnato la qualità della rosa giallorossa. Continua il forcing in attacco.

Un estate di Joya giallorossa, i tifosi romanisti non hanno avuto il tempo di festeggiare la Conference League che i Friedkin hanno sorpreso tutti, nuovamente. Da ieri Paulo Dybala si è legato ai colori giallorossi, manca solo l’annuncio ufficiale ma l’argentino ha già svolto visite mediche e primo allenamento agli ordini di Josè Mourinho. L’arrivo della punta sudamericana ex Juventus ridisegna la profondità e la qualità delle scelte offensive a disposizione dello Special One.

L’arrivo dell’attaccante argentino ridisegna le gerarchie dell’arco offensivo giallorosso. I riflettori si accendono anche sul fronte delle cessioni, non mancano i calciatori con le valigie in mano. Resta da capire il futuro di Nicolò Zaniolo, mentre è praticamente certo dell’addio Justin Kluivert. L’olandese non è neanche partito per la tournée portoghese, mentre un altro attaccante al passo d’addio è attualmente nel ritiro estivo dell’Albufeira.

Calciomercato Roma, trattativa lampo in attacco: chiusura imminente

Fari puntati sul futuro di Carles Perez, l’ex Barcellona potrebbe salutare la squadra giallorossa in questa sessione estiva. Nell’ultimo anno in giallorosso per l’esterno offensivo spagnolo sono arrivate 3 reti in 28 presenze, quasi tutte da subentrato. In particolare si ricorda il pregevole goal messo a segno contro la Salernitana, che diede il via alla rimonta realizzata negli ultimi istanti di gara da Smalling. Ora il suo futuro è tutto da scrivere e potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva, tante pretendenti dalla Liga per lui. Nelle scorse settimane si era parlato soprattutto di Valencia, con il Villarreal sullo sfondo. Ora, secondo quanto riferito da Marca, il Celta Vigo avrebbe messo seriamente nel mirino l’esterno offensivo mancino. Secondo il quotidiano spagnolo il club avrebbe già presentato l’offerta e per la chiusura dell’affare le prossime ore saranno decisive.