Calciomercato Roma, il piano giallorosso non cambia: 5 milioni per la firma

Pinto non ha nessuna intenzione di modificare i suoi disegni per la Roma e ha deciso che l’affare di calciomercato si farà comunque

Tiago Pinto ha deciso che i suoi piani rimarranno tali e per questo motivo continua nella sua direzione. Il colpo Paulo Dybala è sicuramente il più importante di tutto il calciomercato della Roma, con il talento argentino che ha deciso di accettare le proposte dei Friedkin. Il suo arrivo, è stato un vero e proprio capolavoro. Per far arrivare la Joya in giallorosso, infatti, Pinto non ha dovuto spendere neanche un centesimo, visto che il calciatore era in scadenza di contratto.

Questo, infatti, terminava il primo luglio 2022 e da quel giorno l’argentino sarebbe potuto diventare il nuovo pezzo pregiato del calciomercato. Dopo sette anni passati alla Juventus, il calciatore ha deciso di lasciare il club e di cercare una nuova sfida. La discesa in campo di Mourinho, che lo ha chiamato telefonicamente, ha smosso gli equilibri e lo ha convinto ad accettare la proposta giallorossa. Oltre a lui, però, serviranno almeno un altro paio di colpi per migliorare la rosa. Per questo motivo, il general manager sta sondando il terreno per individuare nuovi profili.

Oltre alle entrate, però, per muoversi meglio sul mercato e aumentare i ricavi, Pinto deve pensare anche alle cessioni. Sono diversi gli esuberi presenti in rosa pronti a lasciare Trigoria e da questi può arrivare un bel tesoretto sfruttabile nel mercato. Di calciatori in uscita vicini a firmare con la nuova squadra c’è Jordan Veretout, e anche un atro centrocampista giallorosso.

Calciomercato Roma, il club non cambia idea: servono 5 milioni

Si tratta di Amadou Diawara, centrocampista guineano del 1998 che quest’anno ha giocato solo una manciata di minuti con Mourinho. Il suo impiego è stato praticamente nullo e per questo la società aveva già cominciato a cercare per lui una sistemazione a gennaio. L’ex Napoli, però, aveva rifiutato tutte le destinazioni e per questo motivo, si è ridotto a cercare un nuovo club in estate. Secondo quanto riporta gazetevatan.com, il Galatasaray ha deciso di non mollare il giocatore nonostante l’imminente arrivo di Florian Grillitsch. Per la firma del guineano, il club turco dovrà pagare cinque milioni alla Roma, che ha intenzione di liberarsi del giocatore.