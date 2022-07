Calciomercato Roma, l’agente svela la decisione di Pinto: “Non si muove”

Calciomercato Roma, l’agente svela la decisione di Pinto: il giocatore non è sul mercato. Le ultime in mezzo al campo

La Roma ieri ha preso Dybala. Prima ha chiuso per Matic in mezzo al campo ed ha anche sistemato la porta con l’innesto di Svilar. Tre acquisti importanti che hanno sicuramente alzato il livello tecnico della rosa di Mourinho. Che ci guadagna pure sotto l’aspetto della personalità. Non sembra possa bastare, comunque, allo Special One. Che ha chiesto un altro rinforzo in mezzo al campo. Il nome di Frattesi, che è stato caldissimo fino a poco tempo fa, è quello che rimane ancora nell’orbita di Pinto.

Certo, c’è anche un altro nome, già dentro la rosa, che Mourinho potrebbe lanciare in maniera definitiva e rompere così tutti gli indugi. Anche perché, a quanto svelato dall’agente del giocatore, la società giallorossa ha deciso di blindarlo. In questo caso parliamo di Bove, per il quale Mourinho stravede.

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Bove

A svelare il tutto ci ha pensato l’agente del giovane centrocampista cresciuto dentro Trigoria. Diego Tavano ha infatti parlato a “Rado Radio Lo Sport” facendo il punto della situazione. E mettendo in evidenza quella che è stata la scelta della Roma. “La Roma ha fatto quadrato e alla mia richiesta di fare un prezzo per Bove hanno risposto che non si può fare un prezzo di un giocatore che non è sul mercato”. Eccolo, quindi, l’annuncio: Bove resta.

Nonostante piacesse anche al Sassuolo – ha spiegato ancora Tavano – e ad altri club della Serie A. Ma dopo un primo anno alla corte di Mou, lo Special One ha ricevuto delle ottime indicazioni. E non vuole lasciarlo partire. Chissà, potrebbe essere anche lui “l’acquisto” lì in mezzo.