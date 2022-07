Calciomercato Roma, ha già detto sì al Milan

Il calciatore della Roma ha deciso di trasferirsi al club rossonero in questa finestra estiva di calciomercato dopo le tante voci sul futuro

In questi giorni caldi di calciomercato estivo, la Roma non sta trattando solamente in entrata, ma anche in uscita. Sono parecchi i calciatori che sono sulla lista dei partenti per Tiago Pinto e José Mourinho che hanno messo in conto la loro cessione. Vendere qualcuno, infatti, sarebbe fondamentale per aumentare un po’ i fondi per le trattative, cosa che permetterebbe ai due di muoversi al meglio. Fino ad ora, infatti, sono stati finalizzati solamente colpi a parametro zero, oltre a Celik, che è stato pagato solamente 7 milioni. Il terzino destro ex Lille, infatti, è l’unico per cui la Roma ha speso dei soldi, con Nemanja Matic e Mile Svilar arrivati senza esborsi.

L’ultimo colpo, poi, deve essere ancora ufficializzato, ma è quello che sta facendo sognare tutti i tifosi giallorossi. Paulo Dybala è volato in Portogallo per svolgere le visite mediche ieri mattina. L’argentino ha subito raggiunto la squadra e manca solo che le parti mettano nero su bianco l’accordo, cementando tutto con una stretta di mano. I rinforzi che Mourinho vorrebbe avere, però, non sono finiti qui. Ci sono ancora alcuni reparti che devono essere migliorati e per questo ha intenzione di vendere. Nei mesi scorsi, quello che avrebbe dovuto finanziare il calciomercato della Roma sembrava essere Nicolò Zaniolo, con il Milan che è ritornato sulle sue tracce. I rossoneri, però, hanno messo nel mirino un altro giallorosso.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Veretout

Secondo quanto riporta Santi Aouna, Maldini ha deciso di preparare un’offerta per Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha anche dato la sua preferenza al club lombardo come destinazione per il suo futuro. Un’unione di intenti delle due parti che si sono venute incontro. Uno degli obiettivi dei rossoneri è quello di abbassare il monte ingaggi e per questo hanno intenzione di dare via Bakayoko. Per sostituire il francese, allora stanno preparando l’offerta per il connazionale della Roma Veretout, che interessava anche ad altre squadre.