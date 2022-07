Dybala con la maglia della Roma: il dettaglio che non tutti hanno notato

La Roma si gode l’arrivo di Paulo Dybala, talento argentino sbarcato ieri in Portogallo. Ecco la prima foto con i colori giallorossi.

Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma, manca solo l’annuncio per sancire l’ufficialità dell’operazione. La Joya quest’oggi ha partecipato al primo allenamento agli ordini di Josè Mourinho. Questa sera sarà spettatore da vicino nell’amichevole in programma contro lo Sporting Lisbona. Sul web circola il primo scatto dell’argentino con indosso i colori della Roma, scatenando le emozioni di tanti tifosi. Spunta anche un particolare che in pochi avevano notato.

E’ stato un week-end intenso in casa giallorossa, culminato nel sì strappato a Paulo Dybala. Nella giornata di ieri la Joya, libero a parametro zero dalla Juventus, ha raggiunto il sud del Portogallo per le visite mediche con la Roma. Questa mattina, agli ordini di Josè Mourinho, il primo allenamento con il resto della squadra. Nelle scorse ore è circolata sul web anche la prima foto dell’argentino con indosso i colori della As Roma ed i tifosi si sono scatenati.

Paulo Dybala a cena con la Roma: il dettaglio che non tutti hanno notato

Lo scatto ritrae il calciatore argentino a cena con il resto dei compagni di squadra. Si tratta della prima foto che vede Paulo Dybala indossare i colori della Roma, il web si è scatenato alla vista dello scatto. Un dettaglio però è sfuggito a molti, appena dietro le spalle della Joya si vedono due inconfondibili figure a fitto colloquio. Alle spalle di Dybala si distinguono Josè Mourinho e Tiago Pinto vicini di tavolo durante la cena. Il team portoghese sta lavorando fianco a fianco alla creazione della nuova Roma, ed il colpo Dybala è stata una vera e propria bomba in entrata per tanti tifosi. Chissà che, proprio durante la prima cena della Joya con la squadra giallorossa, la coppia portoghese non stia apparecchiando un nuovo colpo della campagna acquisti estiva.