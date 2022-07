Roma, febbre Dybala: store sotto assedio, tutte le info sulla maglia

I tifosi sono impazziti dopo l’arrivo di Dybala alla Roma. Per ufficializzare l’argentino manca solamente l’annuncio della società

L’ufficialità di Paulo Dybala è sicuramente la cosa che i tifosi della Roma stanno aspettando più di tutti. Il colpo è uno dei più importanti degli ultimi anni e per questo motivo si è creato una grande attesa intorno a lui. In Serie A sono ben 271 le partite disputate con quasi 100 gol siglati nel nostro campionato. Ad aver fatto innamorare tutti gli appassionati, però, nono è stato il numero di volte in cui è finito sul tabellino, ma la sua qualità palla al piede. L’argentino, infatti, è dotato di una eleganza e di doti tecniche che in pochi possono vantare. Non a caso il suo soprannome in argentina era la Joya, ossia “gioiello”.

Proprio come un oggetto prezioso, in tanti hanno messo gli occhi su di lui, ma la Roma è stata l’unica a riuscire a convincerlo. Fondamentale è stata la telefonata di Mourinho dei giorni scorsi che ha fatto breccia nella mente di Dybala. Un sorpasso su Inter e Napoli memorabile che ha mandato in visibilio tutti i giallorossi. Sui social, infatti, sono stati tantissimi quelli che hanno esternato tutta la felicità per l’arrivo dell’ex Juventus. Ora, però tutti vogliono solo l’ufficialità e, soprattutto la maglia da poter acquistare e sfoggiare allo stadio o in qualsiasi altro luogo. Per la divisa della Roma con il nome della Joya è scoppiata una vera e propria febbre che ha portato i romanisti a prendere d’assalto alcuni store.

Roma, febbre Dybala: le info sulla maglia

Le richieste e le prenotazioni per la maglia di Dybala sono arrivate alle stelle. Come riporta Forzaroma.Info, i costi per la divisa sono 90 euro per quella classica, che diventano 110 con il nome e il numero, il 21, dell’argentino. Per quella élite, invece, sono sempre 110 euro, ma che salgono a €130 se si inserisce il nome e il numero della Joya. Già da domani mattina sarà possibile acquistare al Roma fanshop di Largo Argentina la maglia di Dybala.