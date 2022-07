Calciomercato Roma, accordo raggiunto: firma in prestito

La Roma ha raggiunto l’accordo con la società per chiudere l’affare a titolo temporaneo in queste settimane di calciomercato estivo

Tiago Pinto sta facendo un grande lavoro con i colpi in entrata. Fino ad ora sono stati 3 i colpi ufficiali che hanno portato a un esborso di soli 7 milioni. Nemanja Matic e Mile Svilar, infatti, sono arrivati a parametro zero per rinforzare rispettivamente centrocampo e porta. Il primo è il regista che José Mourinho chiedeva al general manager da diverso tempo. Sin dalla scorsa estate, infatti, il tecnico portoghese avrebbe voluto qualcuno in grado di gestire ritmi e tempi di gioco davanti la difesa, ma solamente poche settimane fa è arrivato il regista di ruolo. Svilar, invece, prenderà il posto di Daniel Fuzato. In queste amichevoli di precampionato sta giocando molto tra i pali, ma il serbo di origine belga sarà il secondo portiere dietro Rui Patricio.

L’unico per cui sono stati spesi dei soldi è Zeki Celik. Il terzino destro turco arriva dal Lille per rinforzare la fascia destra e per dare un ricambio a Rick Karsdorp. La scorsa stagione, infatti, l’olandese ha giocato praticamente tutte le partite, saltandone un paio solamente per le squalifiche. Visto che in rosa non c’erano ricambi di livello, con Reynolds spedito in prestito a gennaio in Belgio, Mourinho ha deciso di prendere il venticinquenne per far rifiatare l’olandese. In queste ore, poi, tutti stanno aspettando l’ufficialità di Paulo Dybala, che è volato in Portogallo proprio per diventare un nuovo calciatore della Roma. Oltre a tutte le entrate, mirate a colmare le lacune, Pinto sta trattando la cessione degli esuberi, con uno pronto a partire.

Calciomercato R0ma, accordo raggiunto: parte in prestito

Si tratta di Carles Perez, che con Mouroinho ha giocato in totale 541 minuti. Non molti per lo spagnolo che, secondo quanto riporta Relevo, è pronto a lasciare Trigoria. La Roma, infatti, ha trovato l’accordo con il Celta Vigo per la cessione del giocatore a titolo temporaneo. Nella trattativa, però, è stata inserita anche un’opzione di acquisto con Pinto che vorrebbe cedere l’ex Barcellona a titolo definitivo in futuro. Il colpo è stato voluto dal presidente del club della Liga, con l’allenatore Coudet che ha dato il benestare alla trattativa.