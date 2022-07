Calciomercato Roma, incontro con gli agenti: sì a 10 milioni

Calciomercato Roma, dopo l’euforia legata all’ingaggio di Dybala continua il lavoro di Tiago Pinto. Incontro con gli agenti e offerta formulata.

In casa giallorossa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Paulo Dybala. La Joya è un nuovo attaccante giallorosso, dopo sette stagioni in maglia Juventus. La firma della punta sudamericana ha scatenato gli entusiasmi dei tifosi giallorossi, che nel giro di dodici mesi hanno accolto prima Mourinho poi la Joya. Nuovo colpo a sorpresa della proprietà Friedkin, che ha dato pieni poteri sul fronte del calciomercato a Tiago Pinto. Il general manager sta lavorando su tutti i reparti della rosa giallorossa, ed in difesa può arrivare una nuova rivoluzione.

Finora la campagna acquisti della Roma ha portato quattro nuovi rinforzi agli ordini di Josè Mourinho, uno per reparto. In porta c’è stata la firma di Mile Svilar, nuovo vice Rui-Patricio. Sulla corsia difensiva di destra l’ingaggio di Zeki Celik, terzino turco dal Lille. La fascia mediana del campo ha visto l’approdo di Nemanja Matic, prelevato a zero dal Manchester United. La bomba è esplosa in attacco, da poche ore Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. La Joya regala un rinforzo incredibile all’arco offensivo in dote a Josè Mourinho, ma le sorprese potrebbero essere solo iniziate.

Calciomercato Roma, tesoretto per il ritorno di fiamma: contatti avviati

Si riaccende con decisione la pista che porta a guardare a Marcos Senesi, difensore italo-argentino in forza al Feyenord. La squadra olandese, battuta in finale di Conference League proprio dalla Roma, sembra essersi arresa all’idea di perdere il difensore centrale mancino. Il classe 1997 è da tre stagioni in Eredivisie, nelle quali ha collezionato 116 presenze e 9 reti. Ora il suo contratto è in scadenza nel 2024 e, secondo quanto riportato dal sito www.calciomercato.com, la pista Roma è tornata caldissima per il suo futuro con un incontro tra le parti nei giorni scorsi. La condizione è che in difesa Tiago Pinto riesca a piazzare una cessione importante, da tesoretto. Indiziato all’addio è Marash Kumbulla, possibile erede di Bremer a Torino, oppure Ibanez che piace in Premier League. In ogni caso sarà necessario uno sconto da parte del club olandese, che al momento chiede 16 milioni di euro per il calciatore in scadenza nel 2023. l’offerta della Roma non salirebbe oltre i 10 milioni di euro.