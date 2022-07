Roma, annuncio ufficiale Dybala: indizio twitter e tempistiche

La Joya è pronta a diventare un nuovo calciatore della Roma in questo calciomercato, dopo una lunga trattativa. Paulo è già con la squadra

C’è una trepidante attesa nel popolo romano e romanista. Le strade della Capitale sembrano essere silenziose in attesa di un bisbiglio su Dybala con la società che non lo ha ancora annunciato. Tutti stanno guardando da giorni lo smartphone in attesa della notizia cruciale della società, che rende ufficiale l’arrivo della Joya.

Un’indizio sul suo annuncio, però è arrivato in questi minuti proprio dalla Roma che in un tweet sul suo profilo ufficiale ha pubblicato una foto degli occhi dell’argentino velati di rosso e con una clessidra come didascalia. Un messaggio chiaro e conciso che indica come manchi poco all’annuncio ufficiale del calciatore che è stato richiesto direttamente da Mourinho. Questo dovrebbe esserci intorno all’ora di pranzo. La Roma, grazie al suo intervento è riuscita a superare la concorrenza di Inter e Napoli. Dybala firmerà un contratto di 3 anni a 6 milioni con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni.