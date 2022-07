L’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Paulo Dybala ha fatto esultare i tifosi della Roma. In diretta Tv c’è stato un siparietto con protagonista Mentana

Alla fine l’agognato annuncio ufficiale è arrivato. Paulo Dybala è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma, la squadra gisllorossa mette a segno un colpo a parametro zero pazzesco. L’attaccante argentino, libero dalla Juventus dalla scorsa stagione, sarà la nuova punta di diamante dell’attacco giallorosso, già impreziosito dal talento di Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo. L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa ed ha scatenato il web giallorosso. Non è mancato un curioso siparietto in diretta in casa La7, protagonista il direttore del Tg, Enrico Mentana.

Il volto storico dell’informazione televisiva non ha mai fatto mistero di nutrire una passione calcistica nei confronti dell’Inter. Solo che questa volta la fede nerazzurra è stata usata come arma contro di lui, con il siparietto in diretta inaspettato. Proprio la squadra nerazzurra nelle scorse settimane sembrava ad un passo dall’ingaggio della Joya, che da poche ore è invece diventato un nuovo calciatore della Roma. Scelta la maglia numer0 21 per l’attaccante argentino, e tifosi scalmanati sul web tra dediche, complimenti alla società e varie Dybala-Mask ad affollare i social network. Ecco invece cosa è successo in diretta al Tg La7.

Dybala, la battuta ad effetto trafigge Mentana: sbeffeggiato in diretta tv

Durante la diretta del Tg La7, dedicata alla delicata situazione circa la crisi del Governo italiano, non è mancato un siparietto comico con protagonista il direttore, Enrico Mentana. Il giornalista non ha mai nascosto la propria fede nerazzurra, sfoderando spesso battutine ai colleghi di altra fede calcistica. Stavolta ad essere sbeffeggiato è stato proprio lui, durante la diretta in casa La 7 è intervenuta la collega Cristina Fantoni. La giornalista, di chiara fede giallorossa, ha domandato ad Enrico Mentana se volesse lanciare lui un’importantissima ultim’ora di calciomercato: l’annuncio ufficiale di Dybala alla Roma. La risposta del direttore: “E’ di ieri la notizia, spero l’abbiate data ieri”. Peccato che l’ufficialità sia stata emanata solo nella giornata di oggi, lo sfottò in diretta travolge il giornalista.