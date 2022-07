Roma, Dybala svela tutto: “Così mi hanno convinto. E sulla 10…”

Roma, Dybala svela tutto: ecco le prime parole dell’argentino da calciatore giallorosso. “Così mi hanno convinto. E sulla 10…”

Tutto così veloce. Tutto deciso in poco tempo. Dybala da oggi è ufficialmente un giocatore della Roma (qui svelata la clausola rescissoria) e l’argentino ha anche rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club. Parlando di tutto. Svelando i motivi che lo hanno spinto ad accettare l’offerta di Pinto e non è ovviamente mancato un passaggio sulla maglia numero 10. Quella che anche Totti gli ha offerto.

Ma andiamo con ordine. La Joya ha spiegato i principali motivi che lo hanno spinto a dire di sì: “La chiamata del mister, del direttore, aver potuto parlare col presidente, sono stati i punti più importanti. Mi hanno dato certezze, il mister è stato anche chiaro con le sue idee, poi giocare per questa squadra, per cosa rappresenta nel paese e nel mondo”. In poche parole un lavoro di squadra, che ha portato velocemente alla conclusione dell’affare.

Roma, le parole di Dybala

Non poteva mancare ovviamente un passaggio sulla maglia numero 10: quella che Totti gli ha offerto e non solo. “Avevo parlato col direttore Pinto, lui mi aveva proposto la 10 che è molto importante qui per quello che ha fatto Totti. Credo però che quel numero di maglia debba essere suo per quello che rappresenta. Servono tanto rispetto e tanta responsabilità per una maglia così. Un giorno, magari, potrò anche portarla ma adesso sono contento del 21 che per me è un numero importante”.

Infine, ovviamente, non poteva mancare anche una parte dedicata al calore, all’amore incondizionato dei tifosi giallorossi. “Quando uno gioca all’Olimpico, per noi sudamericani, è come giocare in Argentina. Le sensazioni sono belle”. E poi: “Sono rimasto decisamente impressionato per come la gente ha festeggiato la vittoria della Conference League. Questo dimostra il calore e i sentimenti della città per il calcio e per questa maglia”.