Calciomercato Roma, asse di fuoco con il PSG. In Francia non hanno dubbi e sganciano la bomba Mauro Icardi: Campo lo propone a Mou

L’asse tra Roma e Parigi si scalda sul fronte del calciomercato. In casa Roma c’è entusiasmo alle stelle dopo l’ufficialità del colpo Paulo Dybala, ma le soprese potrebbero continuare. Dalla Francia arriva una nuova pista suggestiva che vede Luis Campos proporre direttamente a Josè Mourinho l’attaccante ex Inter. Ecco cosa è successo tra il dirigente della squadra parigina e l’allenatore della Roma, nuova pista a sorpresa in questa sessione estiva di trattative.

La società giallorossa e quella parigina stanno già lavorando gomito a gomito nell’operazione Georgino Wijnaldum, centrocampista olandese ai margini del club transalpino. I rapporti tra le presidenze sono ottimi ed il PSG, con la nuova guida tecnica affidata a Galtier, vuole rivoluzionare totalmente la propria rosa. La pista che porta a guardare al capitano della nazionale olandese è calda, dopo l’arrivo ufficiale di Paulo Dybala la Roma continua a puntare in alto. E, secondo quanto rimbalza in queste ore dalla Francia, spunta la nuova suggestione Mauro Icardi, con Campos che lo avrebbe proposto direttamente allo Special One.

Calciomercato Roma, bomba Icardi: in Francia non hanno dubbi

Secondo quanto rilanciato dal giornalista Santi Aouna -di Footmercato.net- su Twitter, è spuntata l’opzione Icardi per l’attacco giallorosso. Campos lo avrebbe proposto direttamente a Mourinho, col quale i rapporti sono intensi per l’affare Wijnaldum a centrocampo. Il club parigino vuole liberarsi di tanti esuberi in rosa, tra questi anche l’attaccante argentino ex Inter. Nell’ultima stagione il suo bottino è stato piuttosto magro: 5 gare in 30 partite mentre con la maglia dell’Inter fu capace di realizzare 124 reti in 219 gare. Il futuro del 29enne è tuttora in bilico e Campos lo ha proposto a Mourinho. C’è stato un colloquio tra i due portoghesi su Icardi ma la pista non sembra poter decollare, salvo clamorosi ribaltoni. La punta argentina infatti non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club parigino, ancor meno di abbassarsi l’ingaggio per provare l’avventura in giallorosso, ma le rivoluzioni nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo.