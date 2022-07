Calciomercato Roma, strada spianata per Pinto: Monchi non lo vuole

Il gm della Roma può accelerare per l’obiettivo di calciomercato dopo che l’ex direttore sportivo giallorosso ha abbandonato la pista



Il destino di Roman Monchi non smette di incrociarsi con quello della Roma. Dopo che nel 2019 il ds ha lasciato la Capitale, lo spagnolo è tornato al Siviglia, sua ex squadra in cui si è consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo. All’ombra del Colosseo, però, le sue gesta saranno ricordate più in negativo che in positivo, visti i mancati colpi e i giocatori presi che non hanno rispettato le aspettative. I due colpi più clamorosi sono stati quelli di Javier Pastore e di Steven Nzonzi, che a Roma sono stati delle vere e proprie meteore, nonostante l’aspettativa dei tifosi.

La sua carriera nella Capitale è durata due anni, dal 2017 al 2019, quando poi è tornato in Andalusia, ma la sua strada continua a incrociarsi con quella della Roma. I giallorossi, infatti, vogliono ancora migliorare la rosa con un paio di colpi mirati. Questi serviranno a colmare le lacune individuate la scorsa stagione da Mourinho, che è riuscito a ottenere Paulo Dybala. I reparti ancora da puntellare solo il centrocampo e la difesa. L’arrivo di Nemanja Matic in mediana non basta a blindare il centro del campo. Il trentatreenne, infatti, non è un velocista e al suo posto l’allenatore portoghese vorrebbe vedere qualcuno di più dinamico. Per la linea arretrata, invece, nel mirino c’è Marcos Senesi, centrale del Feyenoord classe 1997, affrontato durante la finale di Conference League.

Calciomercato Roma, Monchi abbandona Senesi: via libera per Pinto

Il difensore italo-argentino piace a Tiago Pinto, ma interessava anche a Monchi. Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo, però, il direttore sportivo del Siviglia ha deciso di defilarsi dalla corsa al centrale del Feyenoord. L’ex ds giallorosso ha deciso di non seguire più Senesi, che non rientra nei piani di calciomercato del Siviglia. Strada spianata, quindi, per Tiago Pinto, che può accelerare per l’acquisto del venticinquenne che rappresenta il profilo perfetto per Mou. Giovane e soprattutto di piede mancino, ha le caratteristiche adatte per rinforzare la linea arretrata secondo José.