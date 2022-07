Calciomercato Roma, L’Equipe: Wijnaldum vuole Mourinho, Pinto in orbita

L’obiettivo di calciomercato della Roma vuole giocare per Mourinho e intanto il gm giallorosso tratta da giorni per portarlo a Trigoria

Paulo Dybala è di sicuro il colpo più importante di questo calciomercato della Roma. Per Tiago Pinto e Mourinho sarà difficile trovare qualcuno che possa scaldare ed entusiasmare la piazza allo stesso modo dell’argentino. Il classe 1993 si è liberato il 1° luglio dalla Juventus dopo un matrimonio durato 7 anni. L’arrivo della Joya a Torino c’è stato nel 2015, dopo aver dimostrato tutte le sue qualità al Palermo. Con la maglia bianconera, poi, si è consacrato come uno dei migliori attaccanti presenti in Serie A. Viste le sue enormi qualità, la Roma ha deciso di prenderlo, con José Mourinho che è sceso in campo per convincerlo ad accettare i giallorossi. Con una telefonata, infatti, il portoghese ha portato la Joya ad accettare l’offerta della Roma.

Per Pinto sarà difficile trovare qualcuno che possa superare per aspettative Dybala, anche se ci sta andando molto vicino. Ultimamente, infatti, si è parlato di Geroginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Paris Saint-Germain che nella capitale francese ha deluso le aspettative. L’ex Liverpool, infatti, non ha giocato come molti si aspettavano, soprattutto considerando l’ingaggio molto alto che prende. Viste queste difficoltà, a Parigi hanno deciso di metterlo in vendita e sulle sue tracce si è fiondata la Roma che ora spera il doppio colpo di calciomercato.

Calciomercato Roma, Pinto tratta da giorni per Wijnaldum

Secondo quanto riporta L’Equipe, poi, ci sono aggiornamenti importanti sulla trattativa. Il calciatore ha espresso la sua volontà di giocare con i giallorossi. Le trattative che Pinto sta portando avanti con il Paris Saint-Germain durano da diversi giorni, ma la luce in fondo al tunnel non sembra così vicina. L’affare, infatti, è molto difficile da risolvere visto che l’accordo economico è arduo da trovare. Visto che su di lui, però, non ci sono altri big club, l’olandese ha espresso la preferenza di giocare con Mourinho. Pinto risulta quindi in vantaggio e aspetta il momento giusto per colpire, come con Dybala.