Calciomercato Roma, offerta Zaniolo: scambio da 45 milioni

Il club inglese ha fatto un’offerta per l’attaccante della Roma, obiettivo di calciomercato, ma il gm l’ha rispedita al mittente

Nicolò Zaniolo rappresenta sempre uno dei calciatori a cui i tifosi della Roma guardano con più apprensione in questo calciomercato. Il futuro del numero 22 non è stato ancora ben definito nonostante negli ultimi giorni una sua permanenza a Trigoria sembri più vicina. L’arrivo di Paulo Dybala, infatti, potrebbe essere un fattore in più per trattenere il talento classe 1999. Con i due in squadra, Mourinho potrebbe vantare in attacco un grande potenziale offensivo con i due calciatori che sono tra i migliori in Serie A. Anche se la scorsa stagione i numeri non sono stati dei migliori. la Joya e Nicolò sono sicuramente due attaccanti che è meglio avere in rosa piuttosto che contro.

Visto, però, che la possibilità di una cessione non è ancora svanita, in molti aspettano notizie e aggiornamenti sulla sua situazione. Soprattutto, perché sulle tracce dell’ex Inter c’è molto forte la Juventus. I bianconeri vogliono prendere il toscano da parecchio tempo. Sin dal suo arrivo nella Roma, infatti, la Vecchia Signora ha messo gli occhi su Nicolò, ma poi gli infortuni alle ginocchia hanno u po’ raffreddato questi sentimenti. Nella stagione appena conclusa, però, Zaniolo è tornato a lavorare con continuità e questo ha riacceso la fiamma nella Juve. Il numero 22, però, non ha attirato l’attenzione solo dei torinesi, ma anche fuori dall’Italia ci sono club che vorrebbero prenderlo.

Calciomercato Roma, l’offerta per Zaniolo non soddisfa Pinto

Al di fuori dei nostri confini, interessate a Zaniolo ci sono di sicuro Manchester United e Tottenham. Proprio quest’ultima squadra, allenata da Antonio Conte ha presentato un’offerta alla Roma per le prestazioni del giocatore. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, infatti, gli Spurs hanno messo sul piatto 29 milioni di euro cash più una contropartita. Si tratta di Joe Rodon, difensore di 24 anni valutato 15 milioni. In totale, quindi 44 milioni, che Tiago Pinto ha deciso di rifiutare. Il general manager della Roma, infatti, non è sato soddisfatto da questa proposta. Da ricordare, poi, anche la volontà del giocatore di non lasciare l’Italia.