Calciomercato Roma, Pinto instancabile: scambio alla pari in Serie A

Il general manager della Roma ha intenzione di chiudere un nuovo affare di calciomercato con un club italiano. Sul piatto uno scambio

Tiago Pinto ha deciso di non fermarsi più. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala, lo Special One ha ancora intenzione di migliorare il reparto offensivo del club. La scorsa stagione, infatti, la maggior parte dei gol sono arrivati grazie a Tammy Abraham che ha messo il timbro in 27 occasioni in tutte le competizioni. L’inglese è stato il calciatore che ha segnato più di tutti, diventando uno dei migliori goleador all’esordio in giallorosso. Soprattutto, Abraham è stato anche uno dei calciatori della nazionale dei Tre Leoni a segnare più gol in Serie A. Nel nostro campionato sono stati 17 i centri che gli hanno permesso di tagliare questo prestigioso traguardo. Il suo apporto è stato di sicuro fondamentale per le ambizioni e per gli obiettivi che la società si era prefissata.

Nonostante fosse arrivato tra qualche scetticismo, l’inglese ha fatto esultare in tante occasioni i tifosi della Roma, che invece, non hanno alzato le braccia l cielo per gli altri attaccanti. L’unico romanista ad aver sfiorato la doppia cifra, infatti, è stato Lorenzo Pellegrini, che è stato impiegato come trequartista. Anche se al sua posizione è piuttosto avanzata, il numero 7 è comunque un centrocampista. I compagni di reparto di Tammy hanno deluso le aspettative e per questo motivo Pinto ha deciso di migliorare il reparto offensivo. Oltre a Dybala, infatti potrebbe arrivare un nuovo innesto che possa fare da vice al numero 9.

Calciomercato Roma, scambio alla pari in Serie A

Uno dei profili che piacciono di più a Pinto e Mourinho è quello di Luis Muriel. L’attaccante ha le caratteristiche tecniche per giocare al fianco di Abraham e per questo motivo l’allenatore della Roma è intenzionato a prenderlo. Secondo quanto riporta Matteo Roscioni, la Roma ha trovato anche il modo di prenderlo. I giallorossi, infatti, stanno pensando a uno scambio alla pari tra l’ex Udinese e Sampdoria e Stephan El Shaarawy. L’Atalanta, infatti, negli ultimi anni è molto interessato agli esterni offensivi, che possono giocare anche al centro del campo, guarda Boga. Oltre a questo, però, il gioco di Gasperini si fonda molto sui quinti di centrocampo e per questo motivo l’arrivo di El Shaarawy, che può giocare in quel ruolo, può essere visto di buon occhio.