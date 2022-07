Calciomercato Roma, un altro colpo ufficiale per la compagine femminile guidata da Alessandro Spugna. Presa l’ex Lazio, c’è l’annuncio

Si muove il calciomercato della Roma in entrata. Se l’arrivo di Paulo Dybala ha generato un vero e proprio terremoto in Serie A anche la squadra femminile giallorossa continua a stupire. Di ieri l’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’attaccante Valentina Giacinti, su cui emergono nuovi dettagli circa la firma. Pochi minuti fa un nuovo annuncio in entrata, è ufficiale l’approdo alla corte di mister Spugna dell’ex Lazio e Fiorentina.

La Roma Femminile ha ufficializzato da pochi minuti la firma del portiere svedese, Stéphanie Öhrström. La calciatrice scandinava è reduce dall’ultima stagione giocata con la maglia della Lazio. In Italia ha vestito anche la casacca del Verona e per cinque stagioni quella della Fiorentina. Ieri le ragazze di mister Spugna hanno annunciato l’arrivo dell’attaccante Valentina Giacinti, ventiquattro ore dopo l’ingaggio della bomber emergono anche ulteriori dettagli sull’affare che l’ha portata a vestire giallorosso dal Milan.

Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo dell’ex Lazio

Al Milan, nell’ambito dell’operazione Giacinti, è andata invece Angelica Soffia. All’inizio si parlava di una richiesta rossonera esagerata per le commissioni legate alla firma della Giacinti, ma l’arrivo della Soffia in rossonero ha risolto le questioni fiscali tra i due club. Dopo il nuovo numero 9, mister Spugna è pronto ad accogliere il nuovo estremo portiere. Tutti gli indizi, infatti, lasciano credere che Katia Gioch andrà in prestito il prossimo anno e la giocatrice scandinava è stata prelevata dagli acerrimi rivali proprio per sopperire alla partenza della Gioch . Il sogno di mister Spugna è quello di cercare di assaltare lo scettro della Serie A, detenuto dalla Juventus. Il secondo posto dello scorso anno lascia aperte molte speranze di ulteriore crescita sportiva.