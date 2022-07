Calciomercato Roma, adesso c’è la fila: chiamata e doppio colpo in mediana

Calciomercato Roma, c’è la fila per il doppio colpo in mediana da consegnare a Josè Mourinho.

Quest’ultimo ha da qualche giorno abbracciato uno dei calciatori destinati a smuovere maggiormente l’animo dei tifosi romanisti e in grado di avere un impatto tutt’altro che scontato a livello mediatico e in termini di sponsor e branding. Un po’come previsto da diversi addetti ai lavori, la Roma ha infatti con l’ingaggio di Paulo Dybala concretizzato un colpo dall’indubbia importanza anche in termini di immagine, oltre che tecnico-tattici.

L’argentino rappresenterà un nobilissimo coadiuvante per Pellegrini, Abraham e, per ora, Zaniolo, corroborando un attacco che da anni accusava l’assenza di un giocatore che potesse apportare ulteriore qualità e prolificità oltre alla punta centrale. Non si dimentichi, poi, che l’approdo di Paulo è stato preceduto da altri ingaggi serviti ad ovviare a diverse defezioni palesate dalla rosa lo scorso anno in plurime regioni di campo.

Calciomercato Roma, nuovi contatti per Torreira

Gettando lo sguardo su quelle che potrebbero essere le scelte attuali di Mourinho, si comprende bene come la rosa sia stata di non poco rinforzate e allungata rispetto allo scorso anno. L’approdo di Matic ha garantito saggezza e copertura alla regione centrale di campo ma abbiamo al contempo visto come le recenti voci di mercato lascino intendere da parte di Pinto il forte anelito al voler consegnare a Mou altre pedine nel reparto centrale.

Il nome più caldo resta quello di Georginio Wijnaldum, del quale vi abbiamo detto già in mattinata. Oltre all’olandese, però, lo Special One potrebbe abbracciare anche un ulteriore elemento in quella che da tempo rappresenta la regione con maggiori carenze. Ci riferiamo a Lucas Torreira che nelle scorse settimane aveva già ammesso di gradire una collaborazione professionale con Mourinho.

Non riscattato dalla Fiorentina e in scadenza contrattuale con l’Arsenal fra un anno, potrebbe cambiare casacca per circa 10 milioni di euro. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti per studiare la fattibilità dell’operazione. Condicio sine qua non, però, l’attualizzazione di almeno un addio a centrocampo.